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В ЦБ оценили рост профицита внешней торговли России в июле
В ЦБ оценили рост профицита внешней торговли России в июле - 13.08.2024, ПРАЙМ
В ЦБ оценили рост профицита внешней торговли России в июле
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в июле увеличилось на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,1 миллиарда... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T16:11+0300
2024-08-13T16:11+0300
2024-08-13T16:13+0300
россия
профицит внешней торговли
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в июле увеличилось на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,1 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ."Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 8,1 млрд долларов США, или на 3,4 млрд долларов США, относительно уточненного показателя июня 2024 года из-за снижения как мировых цен на некоторые товары российского экспорта, так и физических объемов", - сообщает ЦБ.Отмечается, что незначительное расширение дефицита баланса услуг до 4,2 миллиарда долларов США в июле связано с сезонным ростом расходов россиян в ходе зарубежных поездок.
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россия, профицит внешней торговли
РОССИЯ, профицит внешней торговли
В ЦБ оценили рост профицита внешней торговли России в июле
ЦБ: профицит внешней торговли России в июле вырос на 30,6%
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в июле увеличилось на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,1 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
"Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 8,1 млрд долларов США, или на 3,4 млрд долларов США, относительно уточненного показателя июня 2024 года из-за снижения как мировых цен на некоторые товары российского экспорта, так и физических объемов", - сообщает ЦБ.
Отмечается, что незначительное расширение дефицита баланса услуг до 4,2 миллиарда долларов США в июле связано с сезонным ростом расходов россиян в ходе зарубежных поездок.