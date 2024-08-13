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В ЦБ оценили рост профицита внешней торговли России в июле

В ЦБ оценили рост профицита внешней торговли России в июле - 13.08.2024, ПРАЙМ

В ЦБ оценили рост профицита внешней торговли России в июле

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в июле увеличилось на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,1 миллиарда... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T16:11+0300

2024-08-13T16:11+0300

2024-08-13T16:13+0300

россия

профицит внешней торговли

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в июле увеличилось на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,1 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ."Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 8,1 млрд долларов США, или на 3,4 млрд долларов США, относительно уточненного показателя июня 2024 года из-за снижения как мировых цен на некоторые товары российского экспорта, так и физических объемов", - сообщает ЦБ.Отмечается, что незначительное расширение дефицита баланса услуг до 4,2 миллиарда долларов США в июле связано с сезонным ростом расходов россиян в ходе зарубежных поездок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, профицит внешней торговли