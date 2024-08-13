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В ЦБ подсчитали дефицит текущего счета платежного баланса в России за июль
В ЦБ подсчитали дефицит текущего счета платежного баланса в России за июль - 13.08.2024, ПРАЙМ
В ЦБ подсчитали дефицит текущего счета платежного баланса в России за июль
Дефицит текущего счета платежного баланса РФ за июль составил 0,5 миллиарда долларов против профицита в 0,2 миллиарда долларов годом ранее, свидетельствуют... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T16:12+0300
2024-08-13T16:12+0300
2024-08-13T16:26+0300
россия
банк россии
платежный баланс
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Дефицит текущего счета платежного баланса РФ за июль составил 0,5 миллиарда долларов против профицита в 0,2 миллиарда долларов годом ранее, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Это первый случай дефицита с августа 2020 года."Сальдо счета текущих операций в июле 2024 года сложилось около нуля (-0,5 миллиарда долларов США, в июне 2024 года +5,1 миллиарда долларов США). Снижение сальдо текущего счета обусловлено во многом сезонным увеличением начислений по объявленным российскими компаниями дивидендам и импорта услуг, а также некоторым уменьшением профицита торгового баланса", - говорится в сообщении регулятора.Дефицита текущего счета платежного баланса в России не было уже почти четыре года - последний раз его фиксировали в августе 2020 года на уровне 1,4 миллиарда долларов. При этом год назад, по итогам июня, ЦБ сообщал, что платежный баланс России ушел в отрицательную зону из-за выплаты российскими компаниями дивидендов, однако в следующем месяце уточнил ее до профицита.По данным ЦБ, по итогам января - июля 2024 года профицит счета текущих операций составил 39,7 миллиарда долларов США против 23,5 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2023 года.
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россия, банк россии, платежный баланс
РОССИЯ, Банк России, платежный баланс
В ЦБ подсчитали дефицит текущего счета платежного баланса в России за июль
ЦБ: дефицит счета платежного баланса РФ за июль составил 0,5 миллиарда долларов
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Дефицит текущего счета платежного баланса РФ за июль составил 0,5 миллиарда долларов против профицита в 0,2 миллиарда долларов годом ранее, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Это первый случай дефицита с августа 2020 года.
"Сальдо счета текущих операций в июле 2024 года сложилось около нуля (-0,5 миллиарда долларов США, в июне 2024 года +5,1 миллиарда долларов США). Снижение сальдо текущего счета обусловлено во многом сезонным увеличением начислений по объявленным российскими компаниями дивидендам и импорта услуг, а также некоторым уменьшением профицита торгового баланса", - говорится в сообщении регулятора.
Дефицита текущего счета платежного баланса в России не было уже почти четыре года - последний раз его фиксировали в августе 2020 года на уровне 1,4 миллиарда долларов. При этом год назад, по итогам июня, ЦБ сообщал, что платежный баланс России ушел в отрицательную зону из-за выплаты российскими компаниями дивидендов, однако в следующем месяце уточнил ее до профицита.
По данным ЦБ, по итогам января - июля 2024 года профицит счета текущих операций составил 39,7 миллиарда долларов США против 23,5 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2023 года.
ЦБ зафиксировал снижение в июле объема замещения корпоративных облигаций