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Эксперты считают, что дефицит платежного баланса в РФ временный - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперты считают, что дефицит платежного баланса в РФ временный
Эксперты считают, что дефицит платежного баланса в РФ временный - 13.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты считают, что дефицит платежного баланса в РФ временный
Банк России может провести переоценку текущего счета платежного баланса РФ за июль и изменить ее с дефицита на профицит, при этом в целом показатели во втором... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T19:19+0300
2024-08-13T19:20+0300
банк россии
банк россии
платежный баланс
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Банк России может провести переоценку текущего счета платежного баланса РФ за июль и изменить ее с дефицита на профицит, при этом в целом показатели во втором полугодии должны быть лучше, чем в первой половине года, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее во вторник Банк России опубликовал предварительные данные по дефициту текущего счета платежного баланса РФ: за июль он составил 0,5 миллиарда долларов против профицита в 0,2 миллиарда долларов годом ранее. Это первый случай дефицита с августа 2020 года, тогда он составлял 1,4 миллиарда долларов. "Да, вероятность такого сценария высокая: начало года было сложным — уже в середине импорт оказался под давлением, а экспортеры чувствуют себя хорошо", — сообщил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, отвечая на вопрос, может ли повториться прошлогодняя ситуация, когда ЦБ сначала сообщил о дефиците платежного баланса, а потом повысил оценку до профицита. Как считает Табах, во втором полугодии платежный баланс должен улучшиться. "Размораживания активов и улучшения ситуации с капитальными операциями не ожидается, так что здесь ухудшений быть не должно", — отметил он. Коме того, напоминает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров, оценка состояния платежного баланса на ежемесячных данных всегда корректируется регулятором, поэтому стоит дождаться квартальных данных. Если смотреть на текущие данные, то они говорят о росте выплат по импорту услуг и ухудшении баланса первичных и вторичных доходов на фоне выплат дивидендов нерезидентам, которые зачисляются на счет "С"."То есть фактически оттока капитала нет и цифра -0,5 по СТО чисто техническая", — заключил Федоров.
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банк россии, платежный баланс
Банк России, Банк России, платежный баланс
19:19 13.08.2024 (обновлено: 19:20 13.08.2024)
 
Эксперты считают, что дефицит платежного баланса в РФ временный

РИА Новости: ЦБ может провести переоценку счета платежного баланса

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Банк России может провести переоценку текущего счета платежного баланса РФ за июль и изменить ее с дефицита на профицит, при этом в целом показатели во втором полугодии должны быть лучше, чем в первой половине года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее во вторник Банк России опубликовал предварительные данные по дефициту текущего счета платежного баланса РФ: за июль он составил 0,5 миллиарда долларов против профицита в 0,2 миллиарда долларов годом ранее. Это первый случай дефицита с августа 2020 года, тогда он составлял 1,4 миллиарда долларов.
"Да, вероятность такого сценария высокая: начало года было сложным — уже в середине импорт оказался под давлением, а экспортеры чувствуют себя хорошо", — сообщил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, отвечая на вопрос, может ли повториться прошлогодняя ситуация, когда ЦБ сначала сообщил о дефиците платежного баланса, а потом повысил оценку до профицита.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
В ЦБ подсчитали дефицит текущего счета платежного баланса в России за июль
16:12
Как считает Табах, во втором полугодии платежный баланс должен улучшиться. "Размораживания активов и улучшения ситуации с капитальными операциями не ожидается, так что здесь ухудшений быть не должно", — отметил он.
Коме того, напоминает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров, оценка состояния платежного баланса на ежемесячных данных всегда корректируется регулятором, поэтому стоит дождаться квартальных данных.
Если смотреть на текущие данные, то они говорят о росте выплат по импорту услуг и ухудшении баланса первичных и вторичных доходов на фоне выплат дивидендов нерезидентам, которые зачисляются на счет "С".
"То есть фактически оттока капитала нет и цифра -0,5 по СТО чисто техническая", — заключил Федоров.
 
Банк РоссииБанк Россииплатежный баланс
 
 
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