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Эксперты считают, что дефицит платежного баланса в РФ временный

Эксперты считают, что дефицит платежного баланса в РФ временный - 13.08.2024, ПРАЙМ

Эксперты считают, что дефицит платежного баланса в РФ временный

Банк России может провести переоценку текущего счета платежного баланса РФ за июль и изменить ее с дефицита на профицит, при этом в целом показатели во втором... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T19:19+0300

2024-08-13T19:19+0300

2024-08-13T19:20+0300

банк россии

банк россии

платежный баланс

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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Банк России может провести переоценку текущего счета платежного баланса РФ за июль и изменить ее с дефицита на профицит, при этом в целом показатели во втором полугодии должны быть лучше, чем в первой половине года, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее во вторник Банк России опубликовал предварительные данные по дефициту текущего счета платежного баланса РФ: за июль он составил 0,5 миллиарда долларов против профицита в 0,2 миллиарда долларов годом ранее. Это первый случай дефицита с августа 2020 года, тогда он составлял 1,4 миллиарда долларов. "Да, вероятность такого сценария высокая: начало года было сложным — уже в середине импорт оказался под давлением, а экспортеры чувствуют себя хорошо", — сообщил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, отвечая на вопрос, может ли повториться прошлогодняя ситуация, когда ЦБ сначала сообщил о дефиците платежного баланса, а потом повысил оценку до профицита. Как считает Табах, во втором полугодии платежный баланс должен улучшиться. "Размораживания активов и улучшения ситуации с капитальными операциями не ожидается, так что здесь ухудшений быть не должно", — отметил он. Коме того, напоминает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров, оценка состояния платежного баланса на ежемесячных данных всегда корректируется регулятором, поэтому стоит дождаться квартальных данных. Если смотреть на текущие данные, то они говорят о росте выплат по импорту услуг и ухудшении баланса первичных и вторичных доходов на фоне выплат дивидендов нерезидентам, которые зачисляются на счет "С"."То есть фактически оттока капитала нет и цифра -0,5 по СТО чисто техническая", — заключил Федоров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, платежный баланс