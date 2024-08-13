https://1prime.ru/20240813/turtsiya-850841213.html

США не смогли остановить поток российских туристов в Турцию, заявил политик

США не смогли остановить поток российских туристов в Турцию, заявил политик - 13.08.2024, ПРАЙМ

США не смогли остановить поток российских туристов в Турцию, заявил политик

Российские туристы продолжают приезжать в Турцию несмотря на беспрецедентное санкционное давление США, проблемой являются только высокие цены, заявил РИА... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T07:49+0300

2024-08-13T07:49+0300

2024-08-13T07:49+0300

турция

туризм

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АНКАРА, 13 авг – ПРАЙМ. Российские туристы продолжают приезжать в Турцию несмотря на беспрецедентное санкционное давление США, проблемой являются только высокие цены, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году. "Несмотря на американское санкционное давление на Турцию, туристы из России продолжают приезжать в Турцию. Проблемой являются только высокие цены, вызванные жёсткой монетарной политикой, проводимой в Турции", - сообщил собеседник агентства. По его словам, в текущем году российские туристы снова находятся на десятом месте по количеству приезжающих в Турцию туристов. "Владельцы турецких отелей и торговцы довольны сложившейся ситуацией", - подчеркнул он. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.

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турция

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турция, туризм