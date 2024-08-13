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США не смогли остановить поток российских туристов в Турцию, заявил политик - 13.08.2024, ПРАЙМ
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США не смогли остановить поток российских туристов в Турцию, заявил политик
США не смогли остановить поток российских туристов в Турцию, заявил политик - 13.08.2024, ПРАЙМ
США не смогли остановить поток российских туристов в Турцию, заявил политик
Российские туристы продолжают приезжать в Турцию несмотря на беспрецедентное санкционное давление США, проблемой являются только высокие цены, заявил РИА... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T07:49+0300
2024-08-13T07:49+0300
турция
туризм
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АНКАРА, 13 авг – ПРАЙМ. Российские туристы продолжают приезжать в Турцию несмотря на беспрецедентное санкционное давление США, проблемой являются только высокие цены, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году. "Несмотря на американское санкционное давление на Турцию, туристы из России продолжают приезжать в Турцию. Проблемой являются только высокие цены, вызванные жёсткой монетарной политикой, проводимой в Турции", - сообщил собеседник агентства. По его словам, в текущем году российские туристы снова находятся на десятом месте по количеству приезжающих в Турцию туристов. "Владельцы турецких отелей и торговцы довольны сложившейся ситуацией", - подчеркнул он. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
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турция, туризм
ТУРЦИЯ, Туризм
07:49 13.08.2024
 
США не смогли остановить поток российских туристов в Турцию, заявил политик

Зампред турецкой партии Vatan: США не смогли остановить поток туристов из России

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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АНКАРА, 13 авг – ПРАЙМ. Российские туристы продолжают приезжать в Турцию несмотря на беспрецедентное санкционное давление США, проблемой являются только высокие цены, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году.
"Несмотря на американское санкционное давление на Турцию, туристы из России продолжают приезжать в Турцию. Проблемой являются только высокие цены, вызванные жёсткой монетарной политикой, проводимой в Турции", - сообщил собеседник агентства.
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По его словам, в текущем году российские туристы снова находятся на десятом месте по количеству приезжающих в Турцию туристов.
"Владельцы турецких отелей и торговцы довольны сложившейся ситуацией", - подчеркнул он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
 
ТУРЦИЯТуризм
 
 
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