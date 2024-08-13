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В Турции раскрыли киберсеть, продающую персональные данные террористам

В Турции раскрыли киберсеть, продающую персональные данные террористам - 13.08.2024, ПРАЙМ

В Турции раскрыли киберсеть, продающую персональные данные террористам

Правоохранительные органы Турции раскрыли киберсеть, которая продает песональные данные мировым террористическим организациям, передает турецкий телеканал A... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T10:23+0300

2024-08-13T10:23+0300

2024-08-13T10:23+0300

турция

терроризм

кибермошенники

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АНКАРА, 13 авг - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Турции раскрыли киберсеть, которая продает песональные данные мировым террористическим организациям, передает турецкий телеканал A Haber.Отмечается, что на текщуий момент задержаны 11 подозреваемых в кибершпионаже. Установлено, что вышеуказанная преступная сеть передает полученные из за рубежом личные данные всем, кто из запрашивает. Среди получателей также есть террористические организации.

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турция, терроризм, кибермошенники