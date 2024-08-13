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Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух

Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух - 13.08.2024, ПРАЙМ

Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух

Число погибших в результате удара ВСУ по автобусу в Лисичанске достигло двух человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T15:04+0300

2024-08-13T15:04+0300

2024-08-13T15:04+0300

происшествия

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всу

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ЛУГАНСК, 13 авг - ПРАЙМ. Число погибших в результате удара ВСУ по автобусу в Лисичанске достигло двух человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на главу Минздрава ЛНР Наталию Пащенко."Еще один пострадавший в результате обстрела пассажирского автобуса скончался в больнице… количество погибших увеличилось до 2 человек", - сказано в сообщении.Сообщается, что пострадавший скончался в больнице после получения проникающего ранения сердца.Кроме того, по данным регионального Минздрава, общее число раненых увеличилось до 31 человека, в том числе 18 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия прибыли специалисты из других городов ЛНР, а также направлены две бригады из Республиканской клинической больницы и одна реанимационная бригада для транспортировки тяжелых пациентов в Лисичанск.

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россия, лнр, всу