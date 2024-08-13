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Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух
Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух - 13.08.2024, ПРАЙМ
Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух
Число погибших в результате удара ВСУ по автобусу в Лисичанске достигло двух человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T15:04+0300
2024-08-13T15:04+0300
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 авг - ПРАЙМ. Число погибших в результате удара ВСУ по автобусу в Лисичанске достигло двух человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на главу Минздрава ЛНР Наталию Пащенко."Еще один пострадавший в результате обстрела пассажирского автобуса скончался в больнице… количество погибших увеличилось до 2 человек", - сказано в сообщении.Сообщается, что пострадавший скончался в больнице после получения проникающего ранения сердца.Кроме того, по данным регионального Минздрава, общее число раненых увеличилось до 31 человека, в том числе 18 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия прибыли специалисты из других городов ЛНР, а также направлены две бригады из Республиканской клинической больницы и одна реанимационная бригада для транспортировки тяжелых пациентов в Лисичанск.
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Происшествия, РОССИЯ, ЛНР, ВСУ
15:04 13.08.2024
 
Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух

Минздрав ЛНР: число жертв от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске выросло до двух

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ЛУГАНСК, 13 авг - ПРАЙМ. Число погибших в результате удара ВСУ по автобусу в Лисичанске достигло двух человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на главу Минздрава ЛНР Наталию Пащенко.
"Еще один пострадавший в результате обстрела пассажирского автобуса скончался в больнице… количество погибших увеличилось до 2 человек", - сказано в сообщении.
Сообщается, что пострадавший скончался в больнице после получения проникающего ранения сердца.
Кроме того, по данным регионального Минздрава, общее число раненых увеличилось до 31 человека, в том числе 18 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия прибыли специалисты из других городов ЛНР, а также направлены две бригады из Республиканской клинической больницы и одна реанимационная бригада для транспортировки тяжелых пациентов в Лисичанск.
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