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Биржевая торговля углем в РФ набирает обороты
Биржевая торговля углем в РФ набирает обороты - 13.08.2024, ПРАЙМ
Биржевая торговля углем в РФ набирает обороты
Биржевая торговля углем в РФ набирает обороты: объем торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысил 850 тысяч тонн с... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:13+0300
2024-08-13T17:13+0300
2024-08-13T17:13+0300
биржевая торговля
уголь
спбмтсб
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Биржевая торговля углем в РФ набирает обороты: объем торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысил 850 тысяч тонн с момента запуска рынка в феврале 2023 года, говорится в сообщении биржи. "Объем торгов углем на СПбМТСБ превысил 850 тысяч тонн с момента запуска рынка. По итогам июля 2024 года реализовано 124,4 тысячи тонн, что стало вторым показателем по объему продаж за месяц", - говорится в сообщении. Биржевые торги углем стартовали на СПбМТСБ в феврале 2023 года. По словам управляющего директора СПбМТСБ Игоря Чернышева, слова которого приводятся в сообщении, рост объемов биржевой реализации подтверждает привлекательность биржевого механизма для участников рынка. "В том числе, торги на СПбМТСБ позитивно оценены крупными генерирующими компаниями", - отметил он. Повышение ликвидности биржевых торгов в дальнейшем позволит сформировать репрезентативные индикаторы биржевой рыночной цены на уголь, полагает Чернышев.
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биржевая торговля, уголь, спбмтсб
биржевая торговля, уголь, СПбМТСБ
Биржевая торговля углем в РФ набирает обороты
СПбМТСБ: объем торгов углем превысил 850 тысяч тонн с момента запуска
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Биржевая торговля углем в РФ набирает обороты: объем торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысил 850 тысяч тонн с момента запуска рынка в феврале 2023 года, говорится в сообщении биржи.
"Объем торгов углем на СПбМТСБ превысил 850 тысяч тонн с момента запуска рынка. По итогам июля 2024 года реализовано 124,4 тысячи тонн, что стало вторым показателем по объему продаж за месяц", - говорится в сообщении. Биржевые торги углем стартовали на СПбМТСБ в феврале 2023 года.
По словам управляющего директора СПбМТСБ Игоря Чернышева, слова которого приводятся в сообщении, рост объемов биржевой реализации подтверждает привлекательность биржевого механизма для участников рынка.
"В том числе, торги на СПбМТСБ позитивно оценены крупными генерирующими компаниями", - отметил он.
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Повышение ликвидности биржевых торгов в дальнейшем позволит сформировать репрезентативные индикаторы биржевой рыночной цены на уголь, полагает Чернышев.