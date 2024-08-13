https://1prime.ru/20240813/ugol-850860896.html

Биржевая торговля углем в РФ набирает обороты

Биржевая торговля углем в РФ набирает обороты - 13.08.2024, ПРАЙМ

Биржевая торговля углем в РФ набирает обороты

Биржевая торговля углем в РФ набирает обороты: объем торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысил 850 тысяч тонн с... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T17:13+0300

2024-08-13T17:13+0300

2024-08-13T17:13+0300

биржевая торговля

уголь

спбмтсб

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/59/841505995_0:96:3301:1952_1920x0_80_0_0_70d39625585b13b709e5049f281c9ba4.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Биржевая торговля углем в РФ набирает обороты: объем торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысил 850 тысяч тонн с момента запуска рынка в феврале 2023 года, говорится в сообщении биржи. "Объем торгов углем на СПбМТСБ превысил 850 тысяч тонн с момента запуска рынка. По итогам июля 2024 года реализовано 124,4 тысячи тонн, что стало вторым показателем по объему продаж за месяц", - говорится в сообщении. Биржевые торги углем стартовали на СПбМТСБ в феврале 2023 года. По словам управляющего директора СПбМТСБ Игоря Чернышева, слова которого приводятся в сообщении, рост объемов биржевой реализации подтверждает привлекательность биржевого механизма для участников рынка. "В том числе, торги на СПбМТСБ позитивно оценены крупными генерирующими компаниями", - отметил он. Повышение ликвидности биржевых торгов в дальнейшем позволит сформировать репрезентативные индикаторы биржевой рыночной цены на уголь, полагает Чернышев.

https://1prime.ru/20240813/sibur-850858825.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевая торговля, уголь, спбмтсб