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Китайские эксперты заявили о росте рисков возникновения ядерной катастрофы

Китайские эксперты заявили о росте рисков возникновения ядерной катастрофы - 13.08.2024, ПРАЙМ

Китайские эксперты заявили о росте рисков возникновения ядерной катастрофы

На фоне усложнения украинского кризиса риски возникновения ядерной катастрофы возросли, считают эксперты из КНР, слова которых приводит китайское... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T08:45+0300

2024-08-13T08:45+0300

2024-08-13T08:45+0300

россия

китай

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ядерная угроза

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ПЕКИН, 13 авг - ПРАЙМ. На фоне усложнения украинского кризиса риски возникновения ядерной катастрофы возросли, считают эксперты из КНР, слова которых приводит китайское государственное издание Global Times. По словам сотрудника базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэна, текущая ситуация в украинском кризисе показывает, что увеличивается вероятность крупномасштабной ядерной утечки, вызванной атакой на атомную электростанцию. "Конфликт стал все более сложным и хаотичным, что еще больше затруднило понимание фактической ситуации в режиме реального времени и избежания просчетов в ее оценке. В этой связи риск того, что атомные электростанции будут подвергаться атакам, преднамеренным или нет, стал больше", - приводит издание слова эксперта. Профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун заявил газете, что для Европы и мира ядерная катастрофа или какой-либо другой ядерный кризис действительно приближаются. "Международное сообщество должно активизировать усилия для того, чтобы Россия и Украина, по крайней мере, достигли консенсуса в вопросе защиты ядерных объектов", - сказал он. Ли Хайдун подчеркнул, что непримиримость каждой из сторон, тот факт, что в конфликт вовлечена ядерная держава, а также ядерные объекты, являются классическим предвестником эскалации, которая может выйти из-под контроля. 12 августа государственная корпорация "Росатом" заявила, что градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.Директор станции Юрий Черничук заявил, что инспекторам МАГАТЭ было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе - неправда.

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россия, китай, украина, ядерная угроза