Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайские эксперты заявили о росте рисков возникновения ядерной катастрофы - 13.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240813/ukraina-850842081.html
Китайские эксперты заявили о росте рисков возникновения ядерной катастрофы
Китайские эксперты заявили о росте рисков возникновения ядерной катастрофы - 13.08.2024, ПРАЙМ
Китайские эксперты заявили о росте рисков возникновения ядерной катастрофы
На фоне усложнения украинского кризиса риски возникновения ядерной катастрофы возросли, считают эксперты из КНР, слова которых приводит китайское... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T08:45+0300
2024-08-13T08:45+0300
россия
китай
украина
ядерная угроза
https://cdnn.1prime.ru/img/78728/28/787282839_0:61:624:412_1920x0_80_0_0_1477c96d51dc3de93c5c20096db57032.jpg
ПЕКИН, 13 авг - ПРАЙМ. На фоне усложнения украинского кризиса риски возникновения ядерной катастрофы возросли, считают эксперты из КНР, слова которых приводит китайское государственное издание Global Times. По словам сотрудника базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэна, текущая ситуация в украинском кризисе показывает, что увеличивается вероятность крупномасштабной ядерной утечки, вызванной атакой на атомную электростанцию. "Конфликт стал все более сложным и хаотичным, что еще больше затруднило понимание фактической ситуации в режиме реального времени и избежания просчетов в ее оценке. В этой связи риск того, что атомные электростанции будут подвергаться атакам, преднамеренным или нет, стал больше", - приводит издание слова эксперта. Профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун заявил газете, что для Европы и мира ядерная катастрофа или какой-либо другой ядерный кризис действительно приближаются. "Международное сообщество должно активизировать усилия для того, чтобы Россия и Украина, по крайней мере, достигли консенсуса в вопросе защиты ядерных объектов", - сказал он. Ли Хайдун подчеркнул, что непримиримость каждой из сторон, тот факт, что в конфликт вовлечена ядерная держава, а также ядерные объекты, являются классическим предвестником эскалации, которая может выйти из-под контроля. 12 августа государственная корпорация "Росатом" заявила, что градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.Директор станции Юрий Черничук заявил, что инспекторам МАГАТЭ было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе - неправда.
https://1prime.ru/20240812/grossi-850813104.html
китай
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78728/28/787282839_0:2:624:470_1920x0_80_0_0_18925f41d9f031a11e04b67e98c7f3f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, украина, ядерная угроза
РОССИЯ, КИТАЙ, УКРАИНА, ядерная угроза
08:45 13.08.2024
 
Китайские эксперты заявили о росте рисков возникновения ядерной катастрофы

Global Times: риски ядерной катастрофы возросли на фоне ситуации на Украине

*взрыв
*взрыв
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 13 авг - ПРАЙМ. На фоне усложнения украинского кризиса риски возникновения ядерной катастрофы возросли, считают эксперты из КНР, слова которых приводит китайское государственное издание Global Times.
По словам сотрудника базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэна, текущая ситуация в украинском кризисе показывает, что увеличивается вероятность крупномасштабной ядерной утечки, вызванной атакой на атомную электростанцию.
"Конфликт стал все более сложным и хаотичным, что еще больше затруднило понимание фактической ситуации в режиме реального времени и избежания просчетов в ее оценке. В этой связи риск того, что атомные электростанции будут подвергаться атакам, преднамеренным или нет, стал больше", - приводит издание слова эксперта.
Профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун заявил газете, что для Европы и мира ядерная катастрофа или какой-либо другой ядерный кризис действительно приближаются. "Международное сообщество должно активизировать усилия для того, чтобы Россия и Украина, по крайней мере, достигли консенсуса в вопросе защиты ядерных объектов", - сказал он.
Встреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
Гендиректор МАГАТЭ сообщил об отсутствии опасности для ЗАЭС
Вчера, 07:34
Ли Хайдун подчеркнул, что непримиримость каждой из сторон, тот факт, что в конфликт вовлечена ядерная держава, а также ядерные объекты, являются классическим предвестником эскалации, которая может выйти из-под контроля.
12 августа государственная корпорация "Росатом" заявила, что градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.
Директор станции Юрий Черничук заявил, что инспекторам МАГАТЭ было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе - неправда.
 
РОССИЯКИТАЙУКРАИНАядерная угроза
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала