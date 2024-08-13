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Украина постепенно превращается в "черную дыру" Европы, заявили в СВР

Украина постепенно превращается в "черную дыру" Европы, заявили в СВР - 13.08.2024, ПРАЙМ

Украина постепенно превращается в "черную дыру" Европы, заявили в СВР

Украина медленно, но верно становится "черной дырой" Европы. Об этом сообщается в заявлении пресс-бюро российской Службы внешней разведки. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T09:30+0300

2024-08-13T09:30+0300

2024-08-13T09:30+0300

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украина медленно, но верно становится "черной дырой" Европы. Об этом сообщается в заявлении пресс-бюро российской Службы внешней разведки.Согласно материалу, в текущих условиях единственной основой для переговоров меджу Россией и Украиной являются мирные предложения российского президента Владимира Путина, и это "неизменно". В то же время, как говорится в заявлении, предмета этих переговоров может скоро не остаться. Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

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россия, украина, свр