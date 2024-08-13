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Еврокомиссия перевела Украине около 4,2 миллиарда евро из спецфонда ЕС
Еврокомиссия перевела Украине около 4,2 миллиарда евро из спецфонда ЕС - 13.08.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия перевела Украине около 4,2 миллиарда евро из спецфонда ЕС
Европейская комиссия 13 августа перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи из специального фонда ЕС на сумму около 4,2 миллиарда евро, следует из... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T14:04+0300
2024-08-13T14:04+0300
2024-08-13T14:04+0300
европа
украина
военная помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 13 авг – ПРАЙМ. Европейская комиссия 13 августа перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи из специального фонда ЕС на сумму около 4,2 миллиарда евро, следует из распространенного ведомством заявления."Сегодня Еврокомиссия выплатила Украине порядка 4,2 миллиарда евро в рамках Фонда для Украины. Эта выплата доводит общий объем финансирования ЕС, выделенного украинскому правительству в рамках фонда, до 12 миллиардов евро", - указывается в документе. Ранее в феврале представители государств Евросоюза приняли решение создать фонд финансовой поддержки для Украины. Отмечалось, что до 2027 года Киев должен получить 50 миллиардов евро, но для этого есть несколько жестких условий.Кроме того, страны ЕС условились на создании механизма и отчетности, которые помогут ежегодно согласовывать помощь Украине.
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европа, украина, военная помощь украине
ЕВРОПА, УКРАИНА, военная помощь Украине
Еврокомиссия перевела Украине около 4,2 миллиарда евро из спецфонда ЕС
Еврокомиссия перевела Украине около 4,2 миллиарда евро финпомощи из спецфонда ЕС
БРЮССЕЛЬ, 13 авг – ПРАЙМ. Европейская комиссия 13 августа перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи из специального фонда ЕС на сумму около 4,2 миллиарда евро, следует из распространенного ведомством заявления.
"Сегодня Еврокомиссия выплатила Украине порядка 4,2 миллиарда евро в рамках Фонда для Украины. Эта выплата доводит общий объем финансирования ЕС, выделенного украинскому правительству в рамках фонда, до 12 миллиардов евро", - указывается в документе.
Ранее в феврале представители государств Евросоюза приняли решение создать фонд финансовой поддержки для Украины. Отмечалось, что до 2027 года Киев должен получить 50 миллиардов евро, но для этого есть несколько жестких условий.
Кроме того, страны ЕС условились на создании механизма и отчетности, которые помогут ежегодно согласовывать помощь Украине.
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