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В ЕС отказались комментировать использование ВСУ западного оружия в Курске - 13.08.2024, ПРАЙМ
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В ЕС отказались комментировать использование ВСУ западного оружия в Курске
В ЕС отказались комментировать использование ВСУ западного оружия в Курске - 13.08.2024, ПРАЙМ
В ЕС отказались комментировать использование ВСУ западного оружия в Курске
Лидеры стран Европейского союза отказались комментировать возможное использование Киевом предоставленного НАТО оружия для атак на Курскую область. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T14:47+0300
2024-08-13T15:18+0300
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БРЮССЕЛЬ, 13 авг - ПРАЙМ. Лидеры стран Европейского союза отказались комментировать возможное использование Киевом предоставленного НАТО оружия для атак на Курскую область."Что касается конкретных событий в районе Курска… то мы не должны это комментировать, так как ЕС не вовлечен и не комментирует события на линии фронта", - заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали в ходе брифинга в Брюсселе.Таким образом она ответила на соответствующий вопрос журналистов об отношении Брюсселя к ситуации в Курске. По словам Массрали, в Евросоюзе все еще "одобряют право Украины на самооборону, восстановление территориальной целостности и суверенитета".Кроме того, она добавила, что сам украинский лидер Владимир Зеленский заверил в том, что таким образом Украина лишь защищает себя.6 августа Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва в Суджанский район Курской области. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район.12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Он отметил, что "глубина проникновения" украинских сил в регионе составляет 12 километров, а ширина по фронту — 40 километров.
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россия, украина, ес
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС
14:47 13.08.2024 (обновлено: 15:18 13.08.2024)
 
В ЕС отказались комментировать использование ВСУ западного оружия в Курске

Евросоюз не комментирует использование Киевом западного оружия в Курской области

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 авг - ПРАЙМ. Лидеры стран Европейского союза отказались комментировать возможное использование Киевом предоставленного НАТО оружия для атак на Курскую область.
"Что касается конкретных событий в районе Курска… то мы не должны это комментировать, так как ЕС не вовлечен и не комментирует события на линии фронта", - заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали в ходе брифинга в Брюсселе.
Таким образом она ответила на соответствующий вопрос журналистов об отношении Брюсселя к ситуации в Курске. По словам Массрали, в Евросоюзе все еще "одобряют право Украины на самооборону, восстановление территориальной целостности и суверенитета".
Кроме того, она добавила, что сам украинский лидер Владимир Зеленский заверил в том, что таким образом Украина лишь защищает себя.
6 августа Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва в Суджанский район Курской области. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район.
12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Он отметил, что "глубина проникновения" украинских сил в регионе составляет 12 километров, а ширина по фронту — 40 километров.
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