https://1prime.ru/20240813/ukraina-850859734.html

"Фронт рушится". Стало известно о катастрофе в зоне СВО

"Фронт рушится". Стало известно о катастрофе в зоне СВО - 13.08.2024, ПРАЙМ

"Фронт рушится". Стало известно о катастрофе в зоне СВО

Операция Вооруженных сил Украины оказалась неудачной и привела к обрушению основного фронта. Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский аналитик... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T16:50+0300

2024-08-13T16:50+0300

2024-08-13T16:50+0300

политика

украина

всу

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Операция Вооруженных сил Украины оказалась неудачной и привела к обрушению основного фронта. Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский аналитик Александр Меркурис."Они (ВСУ) несут тяжелые потери, их бронетанковые силы, и без того ослабленные, особенно сильно истощены, а тем временем повсюду фронт рушится", — сообщил эксперт.По словам аналитика, формирования ВСУ подвергаются массированным ударам со стороны российской армии. Украинцам не удалось захватить военные объекты, и они стоят перед выбором продолжать наступление или отступать, заключил Меркурис.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.

https://1prime.ru/20240813/ukraina-850843782.html

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украина, всу, владимир зеленский