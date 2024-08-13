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"Фронт рушится". Стало известно о катастрофе в зоне СВО
"Фронт рушится". Стало известно о катастрофе в зоне СВО - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Фронт рушится". Стало известно о катастрофе в зоне СВО
Операция Вооруженных сил Украины оказалась неудачной и привела к обрушению основного фронта. Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский аналитик... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T16:50+0300
2024-08-13T16:50+0300
2024-08-13T16:50+0300
политика
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Операция Вооруженных сил Украины оказалась неудачной и привела к обрушению основного фронта. Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский аналитик Александр Меркурис."Они (ВСУ) несут тяжелые потери, их бронетанковые силы, и без того ослабленные, особенно сильно истощены, а тем временем повсюду фронт рушится", — сообщил эксперт.По словам аналитика, формирования ВСУ подвергаются массированным ударам со стороны российской армии. Украинцам не удалось захватить военные объекты, и они стоят перед выбором продолжать наступление или отступать, заключил Меркурис.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
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Политика, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский
"Фронт рушится". Стало известно о катастрофе в зоне СВО
Меркурис: операция ВСУ в Курской области привела к обвалу основного фронта
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Операция Вооруженных сил Украины оказалась неудачной и привела к обрушению основного фронта. Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский аналитик Александр Меркурис.
"Они (ВСУ) несут тяжелые потери, их бронетанковые силы, и без того ослабленные, особенно сильно истощены, а тем временем повсюду фронт рушится", — сообщил эксперт.
По словам аналитика, формирования ВСУ подвергаются массированным ударам со стороны российской армии. Украинцам не удалось захватить военные объекты, и они стоят перед выбором продолжать наступление или отступать, заключил Меркурис.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
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