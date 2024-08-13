https://1prime.ru/20240813/vikipediya-850855153.html

Суд оштрафовал владельца "Википедии" за запрещенный контент

Суд оштрафовал владельца "Википедии" за запрещенный контент - 13.08.2024, ПРАЙМ

Суд оштрафовал владельца "Википедии" за запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление запрещенного контента из "Википедии", сообщили РИА Новости в суде. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T14:08+0300

2024-08-13T14:08+0300

2024-08-13T14:08+0300

википедия

штраф

россия

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление запрещенного контента из "Википедии", сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. В суде оказались уточнить детали, стороны на заседании не присутствовали.

https://1prime.ru/20240813/pivo-850854525.html

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википедия, штраф, россия