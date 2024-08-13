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Суд оштрафовал владельца "Википедии" за запрещенный контент - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал владельца "Википедии" за запрещенный контент
Суд оштрафовал владельца "Википедии" за запрещенный контент - 13.08.2024, ПРАЙМ
Суд оштрафовал владельца "Википедии" за запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление запрещенного контента из "Википедии", сообщили РИА Новости в суде. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T14:08+0300
2024-08-13T14:08+0300
википедия
штраф
россия
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление запрещенного контента из "Википедии", сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. В суде оказались уточнить детали, стороны на заседании не присутствовали.
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википедия, штраф, россия
Википедия, штраф, РОССИЯ
14:08 13.08.2024
 
Суд оштрафовал владельца "Википедии" за запрещенный контент

Суд оштрафовал владельца "Википедии" на 4 млн рублей за запрещенный контент

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление запрещенного контента из "Википедии", сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
В суде оказались уточнить детали, стороны на заседании не присутствовали.
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