https://1prime.ru/20240813/vk-850850335.html

VK запустила бесплатную платформу для репетиторов и их учеников

VK запустила бесплатную платформу для репетиторов и их учеников - 13.08.2024, ПРАЙМ

VK запустила бесплатную платформу для репетиторов и их учеников

VK запустила бесплатную платформу для организации работы репетиторов и их учеников VK Tutoria, на ней можно проводить занятия, управлять расписанием, хранить... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:55+0300

2024-08-13T11:55+0300

2024-08-13T11:55+0300

россия

vk

онлайн-платформа

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. VK запустила бесплатную платформу для организации работы репетиторов и их учеников VK Tutoria, на ней можно проводить занятия, управлять расписанием, хранить учебные материалы и делиться ими, говорится в сообщении компании. "VK запустила новый бесплатный сервис для организации работы репетиторов и учеников - VK Tutoria. На онлайн-платформе пользователи смогут проводить занятия, управлять своим расписанием, хранить и делиться учебными материалами, а также использовать широкий набор инструментов для продуктивной работы. Кроме того, сервис предоставит возможность создания удобного личного кабинета для преподавателя и ученика", - сказано там. На новой платформе объединяются несколько сервисов - "Календарь", "Заметки", "Облако Mail.ru", встроенная интерактивная доска для совместной работы, а также ключевые средства коммуникации - "VK Мессенджер" и "VK Звонки". VK Tutoria не имеет ограничений по количеству учеников и занятий, встречи могут проходить как в мобильной, так и в веб-версии сервиса. "Наша команда верит, что запуск сервиса VK Tutoria станет важным шагом в эволюции процесса передачи знаний. Наша цель - предоставить каждому репетитору возможность просто и легко поделиться знаниями со своими учениками. Мы стремимся сделать продукт, который поможет каждому раскрыть свой потенциал. Сервис уже доступен для всех пользователей, и мы приглашаем всех к нему присоединиться", - прокомментировал руководитель продуктового направления VK Tutoria Сергей Прокудин.

https://1prime.ru/20240808/vyruchka-850737363.html

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россия, vk, онлайн-платформа