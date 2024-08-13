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Эксперт назвал лидеров среди регионов России по росту вкладов
Эксперт назвал лидеров среди регионов России по росту вкладов - 13.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал лидеров среди регионов России по росту вкладов
Лидерами роста объемов вкладов в России в начале второго полугодия стали город Севастополь и Республика Крым, заявил РИА Новости начальник аналитического... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T13:15+0300
2024-08-13T13:15+0300
2024-08-13T13:15+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Лидерами роста объемов вкладов в России в начале второго полугодия стали город Севастополь и Республика Крым, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Лидерами роста вкладов населения в начале второго полугодия 2024 года среди регионов России стали Севастополь и Республика Крым", - сказал Осадчий. Эксперт отметил, что на 1 июля 2024 года вклады в Севастополе выросли за год на 56,3%, в Республике Крым - на 50,7%, тогда как в целом по России вклады выросли за год только на 25,6%. "Основная причина опережающего роста - выход на полуостров Сбербанка в 2023 году", - пояснил он. Третью позицию, как сообщил эксперт, занимает Белгородская область - 35,8%. Ростовская область на четвертом месте: там за год вклады физлиц выросли на 35,5%. На пятом месте - Республика Тыва с ростом вкладов на 34,8%.
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россия
Эксперт назвал лидеров среди регионов России по росту вкладов
Эксперт Осадчий: лидерами роста вкладов в России стали Севастополь и Крым
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Лидерами роста объемов вкладов в России в начале второго полугодия стали город Севастополь и Республика Крым, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Лидерами роста вкладов населения в начале второго полугодия 2024 года среди регионов России стали Севастополь и Республика Крым", - сказал Осадчий.
Эксперт отметил, что на 1 июля 2024 года вклады в Севастополе выросли за год на 56,3%, в Республике Крым - на 50,7%, тогда как в целом по России вклады выросли за год только на 25,6%.
"Основная причина опережающего роста - выход на полуостров Сбербанка в 2023 году", - пояснил он.
Третью позицию, как сообщил эксперт, занимает Белгородская область - 35,8%. Ростовская область на четвертом месте: там за год вклады физлиц выросли на 35,5%. На пятом месте - Республика Тыва с ростом вкладов на 34,8%.