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Стало известно, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ
Стало известно, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ - 13.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ
Отставные летчики стран Североатлантического альянса могут управлять отправленными на Украину истребителями F-16. Об этом заявил американский сенатор Линдси... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T15:38+0300
2024-08-13T15:49+0300
вооружения
россия
украина
f-16
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Отставные летчики стран Североатлантического альянса могут управлять отправленными на Украину истребителями F-16. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм*, его цитирует издание Newsweek. "Таким образом, Киев сможет использовать F-16, переданные ранее союзниками, пока его пилоты проходят обучение", — заявил политик.О прибытии F-16 на территорию Украины заявил Владимир Зеленский в воскресенье 4 августа. За день до этого, в субботу, журнал Economist сообщил о доставке первых десяти из 79 американских истребителей на Украину.В свою очередь, помощник главы Пентагона Час Фриман, комментируя эту новость, говорил, что истребители, вероятно, повторят судьбу американских танков. Предполагалось, что эта техника поможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины, однако этого не произошло.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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россия, украина, f-16
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, F-16
15:38 13.08.2024 (обновлено: 15:49 13.08.2024)
 
Стало известно, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ

Сенатор Грэм предложил Киеву нанимать вышедших на пенсию пилотов НАТО

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Отставные летчики стран Североатлантического альянса могут управлять отправленными на Украину истребителями F-16. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм*, его цитирует издание Newsweek.
"Таким образом, Киев сможет использовать F-16, переданные ранее союзниками, пока его пилоты проходят обучение", — заявил политик.
О прибытии F-16 на территорию Украины заявил Владимир Зеленский в воскресенье 4 августа. За день до этого, в субботу, журнал Economist сообщил о доставке первых десяти из 79 американских истребителей на Украину.
В свою очередь, помощник главы Пентагона Час Фриман, комментируя эту новость, говорил, что истребители, вероятно, повторят судьбу американских танков. Предполагалось, что эта техника поможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины, однако этого не произошло.
Истребители F-16 во время авиапарада - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине
11 августа, 15:28
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАF-16
 
 
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