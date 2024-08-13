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Стало известно, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ
Стало известно, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ - 13.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ
Отставные летчики стран Североатлантического альянса могут управлять отправленными на Украину истребителями F-16. Об этом заявил американский сенатор Линдси... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T15:38+0300
2024-08-13T15:38+0300
2024-08-13T15:49+0300
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Отставные летчики стран Североатлантического альянса могут управлять отправленными на Украину истребителями F-16. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм*, его цитирует издание Newsweek. "Таким образом, Киев сможет использовать F-16, переданные ранее союзниками, пока его пилоты проходят обучение", — заявил политик.О прибытии F-16 на территорию Украины заявил Владимир Зеленский в воскресенье 4 августа. За день до этого, в субботу, журнал Economist сообщил о доставке первых десяти из 79 американских истребителей на Украину.В свою очередь, помощник главы Пентагона Час Фриман, комментируя эту новость, говорил, что истребители, вероятно, повторят судьбу американских танков. Предполагалось, что эта техника поможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины, однако этого не произошло.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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россия, украина, f-16
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, F-16
Стало известно, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ.
Отставные летчики стран Североатлантического альянса могут управлять отправленными на Украину истребителями F-16. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм*, его цитирует издание Newsweek
.
"Таким образом, Киев сможет использовать F-16, переданные ранее союзниками, пока его пилоты проходят обучение", — заявил политик.
О прибытии F-16 на территорию Украины заявил Владимир Зеленский в воскресенье 4 августа. За день до этого, в субботу, журнал Economist сообщил о доставке первых десяти из 79 американских истребителей на Украину.
В свою очередь, помощник главы Пентагона Час Фриман, комментируя эту новость, говорил, что истребители, вероятно, повторят судьбу американских танков. Предполагалось, что эта техника поможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины, однако этого не произошло.
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* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.