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Командование ВСУ опубликовало фото F-16 с ракетами США и вскоре его удалило - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Командование ВСУ опубликовало фото F-16 с ракетами США и вскоре его удалило
Командование ВСУ опубликовало фото F-16 с ракетами США и вскоре его удалило - 13.08.2024, ПРАЙМ
Командование ВСУ опубликовало фото F-16 с ракетами США и вскоре его удалило
Воздушное командование "Юг" ВСУ выложило в социальной сети фото самолета F-16 с американскими ракетами, но скоро его удалило. Об этом рассказало украинское... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T16:02+0300
2024-08-13T16:02+0300
украина
f-16
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МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Воздушное командование "Юг" ВСУ выложило в социальной сети фото самолета F-16 с американскими ракетами, но скоро его удалило. Об этом рассказало украинское издание "Апостроф". По данным издания, фотография была опубликована в профиле командования в социальной сети Facebook* 13 августа. В подписи к нему звучали пожелания к "удачной охоте". Позднее пост со страницы исчез, говорится в сообщении "Апострофа". Как заявил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, комментируя пост, истребитель, вероятно, оснащен американскими ракетами. По его словам, на фотографии можно было заметить ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM - 9 Sidewinder.Ранее помощник главы Пентагона Час Фриман, комментируя прибытия F-16 на Украину, говорил, что истребители, вероятно, повторят судьбу американских танков. Предполагалось, что эта техника поможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины, однако этого не произошло.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, f-16
УКРАИНА, F-16
16:02 13.08.2024
 
Командование ВСУ опубликовало фото F-16 с ракетами США и вскоре его удалило

"Апостроф": ВВС ВСУ опубликовало фото F-16 с ракетами США и вскоре удалило его

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. WooleverСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. Woolever
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МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Воздушное командование "Юг" ВСУ выложило в социальной сети фото самолета F-16 с американскими ракетами, но скоро его удалило. Об этом рассказало украинское издание "Апостроф".
По данным издания, фотография была опубликована в профиле командования в социальной сети Facebook* 13 августа. В подписи к нему звучали пожелания к "удачной охоте". Позднее пост со страницы исчез, говорится в сообщении "Апострофа".
Как заявил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, комментируя пост, истребитель, вероятно, оснащен американскими ракетами. По его словам, на фотографии можно было заметить ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM - 9 Sidewinder.
Ранее помощник главы Пентагона Час Фриман, комментируя прибытия F-16 на Украину, говорил, что истребители, вероятно, повторят судьбу американских танков. Предполагалось, что эта техника поможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины, однако этого не произошло.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
"F-16 не станут новым вундерваффе". Рогов разочаровал ВСУ
5 августа, 13:52
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
УКРАИНАF-16
 
 
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