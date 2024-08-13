https://1prime.ru/20240813/zadolzhennost-850866399.html

Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент"

Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент" - 13.08.2024, ПРАЙМ

Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент"

Учредитель "ВБ Девелопмент" Владислав Бакальчук прокомментировал кредиторскую задолженность проектного подразделения Wildberries в 30 миллиардов рублей. По его... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T23:10+0300

2024-08-13T23:10+0300

2024-08-13T23:10+0300

экономика

россия

задолженность

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e87c28ebb46f3c4c3b07178817469eb.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Учредитель "ВБ Девелопмент" Владислав Бакальчук прокомментировал кредиторскую задолженность проектного подразделения Wildberries в 30 миллиардов рублей. По его словам, подразделение строит складские помещения на 120 миллиардов рублей, поэтому возникают авансы, которые нужно заплатить субподрядчикам.Ранее во вторник в "РВБ" — юрлице объединенных "Русc" и Wildberries — сообщили, что кредиторская задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет свыше 30 млрд рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по введению в эксплуатацию логистических центров.Бакальчук пояснил, что "ВБ Девелопмент" строит складские помещения общей площадью более 3 миллионов квадратных метров, стоимость которых превышает 120 миллиардов рублей. Кредиторская задолженность компании возникает из-за необходимости выплатить аванс субподрядчикам за работу и закупку материалов. Однако как только компания завершит работу, которая выполняется быстро и качественно, эта задолженность исчезнет.Все средства, выделенные на строительство, вложены в материалы и авансы, а не потрачены. По его словам, подразделение Wildberries работает в существующих рыночных условиях и не выбивается из сроков.Бакальчук заявил, что компания строит объекты в полтора раза дешевле рыночной стоимости. Сейчас стоимость строительства одного квадратного метра складских помещений на рынке составляет около 60 тысяч рублей. Компания "ВБ Девелопмент" строит объекты за 35–40 тысяч рублей и ведёт строительство по себестоимости.

https://1prime.ru/20240731/bakalchuk-850562294.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, задолженность