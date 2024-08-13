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Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент"
Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент" - 13.08.2024, ПРАЙМ
Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент"
Учредитель "ВБ Девелопмент" Владислав Бакальчук прокомментировал кредиторскую задолженность проектного подразделения Wildberries в 30 миллиардов рублей. По его... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T23:10+0300
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2024-08-13T23:10+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Учредитель "ВБ Девелопмент" Владислав Бакальчук прокомментировал кредиторскую задолженность проектного подразделения Wildberries в 30 миллиардов рублей. По его словам, подразделение строит складские помещения на 120 миллиардов рублей, поэтому возникают авансы, которые нужно заплатить субподрядчикам.Ранее во вторник в "РВБ" — юрлице объединенных "Русc" и Wildberries — сообщили, что кредиторская задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет свыше 30 млрд рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по введению в эксплуатацию логистических центров.Бакальчук пояснил, что "ВБ Девелопмент" строит складские помещения общей площадью более 3 миллионов квадратных метров, стоимость которых превышает 120 миллиардов рублей. Кредиторская задолженность компании возникает из-за необходимости выплатить аванс субподрядчикам за работу и закупку материалов. Однако как только компания завершит работу, которая выполняется быстро и качественно, эта задолженность исчезнет.Все средства, выделенные на строительство, вложены в материалы и авансы, а не потрачены. По его словам, подразделение Wildberries работает в существующих рыночных условиях и не выбивается из сроков.Бакальчук заявил, что компания строит объекты в полтора раза дешевле рыночной стоимости. Сейчас стоимость строительства одного квадратного метра складских помещений на рынке составляет около 60 тысяч рублей. Компания "ВБ Девелопмент" строит объекты за 35–40 тысяч рублей и ведёт строительство по себестоимости.
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россия, задолженность
Экономика, РОССИЯ, задолженность
Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент"
Владислав Бакальчук: задолженность "ВБ Девелопмент" возникла из-за авансов
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Учредитель "ВБ Девелопмент" Владислав Бакальчук прокомментировал кредиторскую задолженность проектного подразделения Wildberries в 30 миллиардов рублей. По его словам, подразделение строит складские помещения на 120 миллиардов рублей, поэтому возникают авансы, которые нужно заплатить субподрядчикам.
Ранее во вторник в "РВБ" — юрлице объединенных "Русc" и Wildberries — сообщили, что кредиторская задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет свыше 30 млрд рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по введению в эксплуатацию логистических центров.
Бакальчук пояснил, что "ВБ Девелопмент" строит складские помещения общей площадью более 3 миллионов квадратных метров, стоимость которых превышает 120 миллиардов рублей.
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Кредиторская задолженность компании возникает из-за необходимости выплатить аванс субподрядчикам за работу и закупку материалов. Однако как только компания завершит работу, которая выполняется быстро и качественно, эта задолженность исчезнет.
Все средства, выделенные на строительство, вложены в материалы и авансы, а не потрачены. По его словам, подразделение Wildberries работает в существующих рыночных условиях и не выбивается из сроков.
Бакальчук заявил, что компания строит объекты в полтора раза дешевле рыночной стоимости. Сейчас стоимость строительства одного квадратного метра складских помещений на рынке составляет около 60 тысяч рублей. Компания "ВБ Девелопмент" строит объекты за 35–40 тысяч рублей и ведёт строительство по себестоимости.