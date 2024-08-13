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Захарова иронично прокомментировала закрытие Олимпиады в Париже - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Захарова иронично прокомментировала закрытие Олимпиады в Париже
Захарова иронично прокомментировала закрытие Олимпиады в Париже - 13.08.2024, ПРАЙМ
Захарова иронично прокомментировала закрытие Олимпиады в Париже
Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже продемонстрировала "очевидный сатанизм", став даже хуже открытия, заявила пресс-секретарь российского Министерства... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T10:05+0300
2024-08-13T10:18+0300
россия
франция
олимпийские игры
мария захарова
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже продемонстрировала "очевидный сатанизм", став даже хуже открытия, заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова."Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие... Спасибо за честность. Никакой вуали, полутонов и намеков. Всё открытым текстом: падший ангел превращает людей в зомби, подчиняет своей воле человечество, у которого остаётся всё меньше времени. Читаю статьи и отзывы - осознание увиденного пришло к очень многим" - написала дипломат в своем Telegram-канале.Церемония открытия Олимпийских игр в Париже запомнилась некоторыми казусными моментами. Например, олимпийский флаг у Эйфелевой башни оказался повешен на флагшток вверх ногами. Кроме того, дикторы на стадионе ошибочно объявили атлетов из Южной Кореи представителями КНДР. Из-за плохой видимости зрители начали покидать трибуны еще до начала представления. Те, кто остался, были вынуждены наблюдать за происходящим под проливным дождём.Как, в свою очередь, высказалась экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, эта церемония стала примером укрепившейся в Европе тенденции "раздувание шумного уродства".
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россия, франция, олимпийские игры, мария захарова
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Олимпийские игры, Мария Захарова
10:05 13.08.2024 (обновлено: 10:18 13.08.2024)
 
Захарова иронично прокомментировала закрытие Олимпиады в Париже

Захарова: хуже открытия олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже продемонстрировала "очевидный сатанизм", став даже хуже открытия, заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие... Спасибо за честность. Никакой вуали, полутонов и намеков. Всё открытым текстом: падший ангел превращает людей в зомби, подчиняет своей воле человечество, у которого остаётся всё меньше времени. Читаю статьи и отзывы - осознание увиденного пришло к очень многим" - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже запомнилась некоторыми казусными моментами. Например, олимпийский флаг у Эйфелевой башни оказался повешен на флагшток вверх ногами. Кроме того, дикторы на стадионе ошибочно объявили атлетов из Южной Кореи представителями КНДР. Из-за плохой видимости зрители начали покидать трибуны еще до начала представления. Те, кто остался, были вынуждены наблюдать за происходящим под проливным дождём.
Как, в свою очередь, высказалась экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, эта церемония стала примером укрепившейся в Европе тенденции "раздувание шумного уродства".
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
Пушков высмеял церемонию закрытия Олимпийских игр
Вчера, 14:06
 
РОССИЯФРАНЦИЯОлимпийские игрыМария Захарова
 
 
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