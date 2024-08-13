Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова ответила на отказ ЕС комментировать атаки ВСУ на Курск - 13.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240813/zakharova-850860264.html
Захарова ответила на отказ ЕС комментировать атаки ВСУ на Курск
Захарова ответила на отказ ЕС комментировать атаки ВСУ на Курск - 13.08.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на отказ ЕС комментировать атаки ВСУ на Курск
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала обещание напоминать представителю внешнеполитической службы Евросоюза Набиле Массрали ее | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:04+0300
2024-08-13T17:08+0300
россия
украина
ес
всу
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848670218_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_696be3c8913a8c64764693984e2552f3.jpg
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала обещание напоминать представителю внешнеполитической службы Евросоюза Набиле Массрали ее слова о том, что ЕС не комментирует то, в чем не участвует.Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства написала в своем Telegram-канале."Гениальная Набила, запомните на будущее свои же слова: Евросоюз не комментирует то, в чем не участвует", — написала дипломат.Ранее Набила Массрали заявила, что Евросоюз отказывается комментировать попытку Киева прорваться на российскую территорию через Курскую область. По ее словам, ЕС не комментирует те события, в которых он не принимает участие.
https://1prime.ru/20240813/ukraina-850855848.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848670218_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_da74bcd40768813efd783459d13dc4fc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, ес, всу, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, ВСУ, Мария Захарова
17:04 13.08.2024 (обновлено: 17:08 13.08.2024)
 
Захарова ответила на отказ ЕС комментировать атаки ВСУ на Курск

Захарова пообещала напоминать ЕС, что он не комментирует то, в чем не участвует

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Создаем цифровой факультет МГИМО вместе!
Выставка Россия. Создаем цифровой факультет МГИМО вместе!
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала обещание напоминать представителю внешнеполитической службы Евросоюза Набиле Массрали ее слова о том, что ЕС не комментирует то, в чем не участвует.
Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства написала в своем Telegram-канале.
"Гениальная Набила, запомните на будущее свои же слова: Евросоюз не комментирует то, в чем не участвует", — написала дипломат.
Ранее Набила Массрали заявила, что Евросоюз отказывается комментировать попытку Киева прорваться на российскую территорию через Курскую область. По ее словам, ЕС не комментирует те события, в которых он не принимает участие.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
В ЕС отказались комментировать использование ВСУ западного оружия в Курске
14:47
 
РОССИЯУКРАИНАЕСВСУМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала