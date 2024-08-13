https://1prime.ru/20240813/zakharova-850860264.html

Захарова ответила на отказ ЕС комментировать атаки ВСУ на Курск

Захарова ответила на отказ ЕС комментировать атаки ВСУ на Курск - 13.08.2024, ПРАЙМ

Захарова ответила на отказ ЕС комментировать атаки ВСУ на Курск

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала обещание напоминать представителю внешнеполитической службы Евросоюза Набиле Массрали ее | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T17:04+0300

2024-08-13T17:04+0300

2024-08-13T17:08+0300

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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала обещание напоминать представителю внешнеполитической службы Евросоюза Набиле Массрали ее слова о том, что ЕС не комментирует то, в чем не участвует.Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства написала в своем Telegram-канале."Гениальная Набила, запомните на будущее свои же слова: Евросоюз не комментирует то, в чем не участвует", — написала дипломат.Ранее Набила Массрали заявила, что Евросоюз отказывается комментировать попытку Киева прорваться на российскую территорию через Курскую область. По ее словам, ЕС не комментирует те события, в которых он не принимает участие.

https://1prime.ru/20240813/ukraina-850855848.html

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россия, украина, ес, всу, мария захарова