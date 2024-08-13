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Захарова ответила на отказ ЕС комментировать атаки ВСУ на Курск
Захарова ответила на отказ ЕС комментировать атаки ВСУ на Курск - 13.08.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на отказ ЕС комментировать атаки ВСУ на Курск
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала обещание напоминать представителю внешнеполитической службы Евросоюза Набиле Массрали ее | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:04+0300
2024-08-13T17:04+0300
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала обещание напоминать представителю внешнеполитической службы Евросоюза Набиле Массрали ее слова о том, что ЕС не комментирует то, в чем не участвует.Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства написала в своем Telegram-канале."Гениальная Набила, запомните на будущее свои же слова: Евросоюз не комментирует то, в чем не участвует", — написала дипломат.Ранее Набила Массрали заявила, что Евросоюз отказывается комментировать попытку Киева прорваться на российскую территорию через Курскую область. По ее словам, ЕС не комментирует те события, в которых он не принимает участие.
https://1prime.ru/20240813/ukraina-850855848.html
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россия, украина, ес, всу, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, ВСУ, Мария Захарова
Захарова ответила на отказ ЕС комментировать атаки ВСУ на Курск
Захарова пообещала напоминать ЕС, что он не комментирует то, в чем не участвует
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала обещание напоминать представителю внешнеполитической службы Евросоюза Набиле Массрали ее слова о том, что ЕС не комментирует то, в чем не участвует.
Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства написала в своем Telegram-канале
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"Гениальная Набила, запомните на будущее свои же слова: Евросоюз не комментирует то, в чем не участвует", — написала дипломат.
Ранее Набила Массрали заявила, что Евросоюз отказывается комментировать попытку Киева прорваться на российскую территорию через Курскую область. По ее словам, ЕС не комментирует те события, в которых он не принимает участие.
В ЕС отказались комментировать использование ВСУ западного оружия в Курске