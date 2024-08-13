https://1prime.ru/20240813/zamena-850843635.html

СВР раскрыла, кем Вашингтон может заменить Зеленского

СВР раскрыла, кем Вашингтон может заменить Зеленского - 13.08.2024, ПРАЙМ

СВР раскрыла, кем Вашингтон может заменить Зеленского

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассматривается Вашингтоном в качестве подходящего кандидата на место Владимира Зеленского. Такой информацией | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T09:30+0300

2024-08-13T09:30+0300

2024-08-13T09:30+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_912ea37816774f8c4eaa7d9f9ac58f61.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассматривается Вашингтоном в качестве подходящего кандидата на место Владимира Зеленского. Такой информацией поделились в пресс-бюро Службы внешней разведки России."В качестве подходящего кандидата в настоящий момент рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. К "сильным сторонам" Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран", - сказано в сообщении ведомства.Кроме того, в СВР отметили, что Зеленский вынужден "перейти к "лихорадочным действиям", чтобы сохранить власть. Глава киевского режима также предпринимает безумные шаги, угрожающие не только Украине, но и региону в целом.Также отмечается, что в американской элите все больше растет недовольство Зеленским, как в Демократической, так и в Республиканской партии, поскольку американцы сомневаются в целевом использовании миллиардов долларов военной помощи, получаемой Киевом.Ожидается, что Вашингтон развернет мощную информационную кампанию по дискредитации украинского лидера с целью заставить его покинуть пост.В ведомстве подчеркнули, что Зеленский, стал предметом обеспокоенности со стороны американского правительства, которое ищет более управляемую и менее коррумпированную фигуру, чтобы укрепить свои позиции и лучше подготовиться к возможным переговорам с Москвой относительно урегулирования конфликта.

https://1prime.ru/20240812/zelenskiy-850837756.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир зеленский