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"Один бандит сменит другого". Депутат прокомментировал замену Зеленского

"Один бандит сменит другого". Депутат прокомментировал замену Зеленского - 13.08.2024, ПРАЙМ

"Один бандит сменит другого". Депутат прокомментировал замену Зеленского

Замена главы киевского режима Владимира Зеленского на бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова никак не изменит ситуацию, заявил депутат Госдумы... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:39+0300

2024-08-13T11:39+0300

2024-08-13T11:39+0300

владимир зеленский

украина

госдума

коррупция на украине

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - ПРАЙМ. Замена главы киевского режима Владимира Зеленского на бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова никак не изменит ситуацию, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик."От перемены преступников судьба украинского народа не изменится. На сегодня в киевском политикуме нет ни одной фигуры, которую можно назвать настоящим лидером страны. Аваков не менее, а может быть и более одиозная фигура чем Зеленский", - подчеркнул политик.Ранее стало известно, что в США рассматривают варианты для замены Зеленского на другую фигуру. Вашингтон преследует цель поставить во главу Киева более управляемого и менее коррумпированного представителя. Одним из главных кандидатов на пост является Арсен Аваков, бывший министр иностранных дел Украины. Такая ротация позволит Западу подготовиться к переговорному процессу с Москвой, рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Белик подчеркнул, что Аваков был известен своими русофобскими высказываниями и фашистскими замашками еще до появления в политическом поле Зеленского. "Замена одного военного преступника на откровенного бандита ничего не даст ни Украине, ни Запада. Все останется по-прежнему", - подчеркнул он."Спецоперация продолжится до тех пор, пока мы не добьемся своих целей, либо на Украине появится человек, готовый принять российские условия. Третьего не дано", - заключил депутат.

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владимир зеленский, украина, госдума, коррупция на украине, сша