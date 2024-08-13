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"Один бандит сменит другого". Депутат прокомментировал замену Зеленского - 13.08.2024, ПРАЙМ
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"Один бандит сменит другого". Депутат прокомментировал замену Зеленского
"Один бандит сменит другого". Депутат прокомментировал замену Зеленского - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Один бандит сменит другого". Депутат прокомментировал замену Зеленского
Замена главы киевского режима Владимира Зеленского на бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова никак не изменит ситуацию, заявил депутат Госдумы... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:39+0300
2024-08-13T11:39+0300
владимир зеленский
украина
госдума
коррупция на украине
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - ПРАЙМ. Замена главы киевского режима Владимира Зеленского на бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова никак не изменит ситуацию, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик."От перемены преступников судьба украинского народа не изменится. На сегодня в киевском политикуме нет ни одной фигуры, которую можно назвать настоящим лидером страны. Аваков не менее, а может быть и более одиозная фигура чем Зеленский", - подчеркнул политик.Ранее стало известно, что в США рассматривают варианты для замены Зеленского на другую фигуру. Вашингтон преследует цель поставить во главу Киева более управляемого и менее коррумпированного представителя. Одним из главных кандидатов на пост является Арсен Аваков, бывший министр иностранных дел Украины. Такая ротация позволит Западу подготовиться к переговорному процессу с Москвой, рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Белик подчеркнул, что Аваков был известен своими русофобскими высказываниями и фашистскими замашками еще до появления в политическом поле Зеленского. "Замена одного военного преступника на откровенного бандита ничего не даст ни Украине, ни Запада. Все останется по-прежнему", - подчеркнул он."Спецоперация продолжится до тех пор, пока мы не добьемся своих целей, либо на Украине появится человек, готовый принять российские условия. Третьего не дано", - заключил депутат.
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владимир зеленский, украина, госдума, коррупция на украине, сша
Владимир Зеленский, УКРАИНА, Госдума, коррупция на Украине, США
11:39 13.08.2024
 
"Один бандит сменит другого". Депутат прокомментировал замену Зеленского

Белик: от перемены преступников судьба украинского народа не изменится

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - ПРАЙМ. Замена главы киевского режима Владимира Зеленского на бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова никак не изменит ситуацию, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"От перемены преступников судьба украинского народа не изменится. На сегодня в киевском политикуме нет ни одной фигуры, которую можно назвать настоящим лидером страны. Аваков не менее, а может быть и более одиозная фигура чем Зеленский", - подчеркнул политик.
Ранее стало известно, что в США рассматривают варианты для замены Зеленского на другую фигуру. Вашингтон преследует цель поставить во главу Киева более управляемого и менее коррумпированного представителя. Одним из главных кандидатов на пост является Арсен Аваков, бывший министр иностранных дел Украины. Такая ротация позволит Западу подготовиться к переговорному процессу с Москвой, рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Белик подчеркнул, что Аваков был известен своими русофобскими высказываниями и фашистскими замашками еще до появления в политическом поле Зеленского. "Замена одного военного преступника на откровенного бандита ничего не даст ни Украине, ни Запада. Все останется по-прежнему", - подчеркнул он.
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"Спецоперация продолжится до тех пор, пока мы не добьемся своих целей, либо на Украине появится человек, готовый принять российские условия. Третьего не дано", - заключил депутат.
 
Владимир ЗеленскийУКРАИНАГосдумакоррупция на УкраинеСША
 
 
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