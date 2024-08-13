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Спрос москвичей на "вторички" за семь месяцев упал
Спрос москвичей на "вторички" за семь месяцев упал - 13.08.2024, ПРАЙМ
Спрос москвичей на "вторички" за семь месяцев упал
Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-июле 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15% - до 79,1 тысячи,... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T09:32+0300
2024-08-13T09:32+0300
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вторичное жилье
рынок вторичного жилья
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-июле 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15% - до 79,1 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В сообщении указывается, что в июле управление зарегистрировало 13,2 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья - на 12% меньше, чем в июле прошлого года. По отношению к июню 2024-го число сделок выросло на 16%. "Июльский результат на рынке вторичного жилья стал максимальным с начала этого года, превысив апрельский пик на 0,6%", - добавляется в сообщении.
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вторичное жилье, рынок вторичного жилья, россия, москва
вторичное жилье, рынок вторичного жилья, РОССИЯ, МОСКВА
Спрос москвичей на "вторички" за семь месяцев упал
Росреестр: продажи вторичного жилья в Москве за семь месяцев упали на 15%
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-июле 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15% - до 79,1 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
В сообщении указывается, что в июле управление зарегистрировало 13,2 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья - на 12% меньше, чем в июле прошлого года. По отношению к июню 2024-го число сделок выросло на 16%.
"Июльский результат на рынке вторичного жилья стал максимальным с начала этого года, превысив апрельский пик на 0,6%", - добавляется в сообщении.
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