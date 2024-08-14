Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет директоров "Татнефти" утвердил дивиденды за I полугодие - 14.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240814/akitsiya-850880696.html
Совет директоров "Татнефти" утвердил дивиденды за I полугодие
Совет директоров "Татнефти" утвердил дивиденды за I полугодие - 14.08.2024, ПРАЙМ
Совет директоров "Татнефти" утвердил дивиденды за I полугодие
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия - в размере 38,2 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T14:46+0300
2024-08-14T14:55+0300
татнефть
акция
https://cdnn.1prime.ru/img/83054/61/830546119_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_1c6dad76523843f8dcbc90fa6e56f93e.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия - в размере 38,2 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщает компания."Совет директоров рекомендует внеочередному общему собранию акционеров: установить и произвести выплату в денежной форме дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2024 года: на одну привилегированную акцию в размере 38 рублей 20 копеек, на одну обыкновенную акцию в размере 38 рублей 20 копеек", - говорится в сообщении.Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 8 октября.Внеочередное общее собрание акционеров "Татнефти" для решения вопроса о дивидендах по итогам полугодия состоится 19 сентября в заочной форме, сообщает компания."Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заочное голосование. Дата проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 19.09.2024. Повестка дня общего собрания участников эмитента: о выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2024 года", - говорится в сообщении.Компания также назначила 26 сентября датой повторного внеочередного общего собрания акционеров в случае отсутствия кворума для проведения собрания 19 сентября.
https://1prime.ru/20240814/avtorynok-850877956.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83054/61/830546119_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_c3e611245dab248b7703cf4d33a50eec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
татнефть, акция
Татнефть, акция
14:46 14.08.2024 (обновлено: 14:55 14.08.2024)
 
Совет директоров "Татнефти" утвердил дивиденды за I полугодие

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды в 38,2 рубля на акцию в I полугодии

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭмблема нефтяной компании "Татнефть"
Эмблема нефтяной компании Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия - в размере 38,2 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщает компания.
"Совет директоров рекомендует внеочередному общему собранию акционеров: установить и произвести выплату в денежной форме дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2024 года: на одну привилегированную акцию в размере 38 рублей 20 копеек, на одну обыкновенную акцию в размере 38 рублей 20 копеек", - говорится в сообщении.
Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 8 октября.
Внеочередное общее собрание акционеров "Татнефти" для решения вопроса о дивидендах по итогам полугодия состоится 19 сентября в заочной форме, сообщает компания.
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
Эксперт объяснил, почему "АвтоВАЗ" не может конкурировать с "китайцами"
13:15
"Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заочное голосование. Дата проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 19.09.2024. Повестка дня общего собрания участников эмитента: о выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2024 года", - говорится в сообщении.
Компания также назначила 26 сентября датой повторного внеочередного общего собрания акционеров в случае отсутствия кворума для проведения собрания 19 сентября.
 
Татнефтьакция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала