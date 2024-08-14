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Совет директоров "Татнефти" утвердил дивиденды за I полугодие

Совет директоров "Татнефти" утвердил дивиденды за I полугодие - 14.08.2024, ПРАЙМ

Совет директоров "Татнефти" утвердил дивиденды за I полугодие

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия - в размере 38,2 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T14:46+0300

2024-08-14T14:46+0300

2024-08-14T14:55+0300

татнефть

акция

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия - в размере 38,2 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщает компания."Совет директоров рекомендует внеочередному общему собранию акционеров: установить и произвести выплату в денежной форме дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2024 года: на одну привилегированную акцию в размере 38 рублей 20 копеек, на одну обыкновенную акцию в размере 38 рублей 20 копеек", - говорится в сообщении.Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 8 октября.Внеочередное общее собрание акционеров "Татнефти" для решения вопроса о дивидендах по итогам полугодия состоится 19 сентября в заочной форме, сообщает компания."Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заочное голосование. Дата проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 19.09.2024. Повестка дня общего собрания участников эмитента: о выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2024 года", - говорится в сообщении.Компания также назначила 26 сентября датой повторного внеочередного общего собрания акционеров в случае отсутствия кворума для проведения собрания 19 сентября.

https://1prime.ru/20240814/avtorynok-850877956.html

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татнефть, акция