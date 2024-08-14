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"Эталон" разместил свои цифровые активы на платформе "Сбера"
"Эталон" разместил свои цифровые активы на платформе "Сбера" - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Эталон" разместил свои цифровые активы на платформе "Сбера"
Девелопер "Эталон" объявил о размещении цифровых финансовых активов (ЦФА) на 1 миллиард рублей на платформе "Сбера". | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T14:28+0300
2024-08-14T14:28+0300
2024-08-14T14:28+0300
сбербанк
цифровые финансовые активы
группа эталон
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Девелопер "Эталон" объявил о размещении цифровых финансовых активов (ЦФА) на 1 миллиард рублей на платформе "Сбера". "Цифровые финансовые активы группы "Эталон", выпущенные на сумму 1 миллиард рублей на платформе цифровых активов "Сбера", были проданы в полном объеме", - говорится в сообщении компании. В нем уточняется, что эмитентом выступило АО "Эталон-Финанс". Выпуск состоит из 100 тысяч ЦФА номиналом 10 тысяч рублей. Процентная ставка - ключевая ставка плюс 2,2% годовых. Срок обращения - один год. Цифровые финансовые активы представляют собой цифровые права, включая денежные требования, в основе которых лежит технология распределенных реестров (блокчейн). Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в девяти российских регионах. Основной акционер девелопера - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении.
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сбербанк, цифровые финансовые активы, группа эталон
Сбербанк, цифровые финансовые активы, группа Эталон
"Эталон" разместил свои цифровые активы на платформе "Сбера"
"Эталон" разместил токены на 1 млрд рублей на платформе "Сбера"
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Девелопер "Эталон" объявил о размещении цифровых финансовых активов (ЦФА) на 1 миллиард рублей на платформе "Сбера".
"Цифровые финансовые активы группы "Эталон", выпущенные на сумму 1 миллиард рублей на платформе цифровых активов "Сбера", были проданы в полном объеме", - говорится в сообщении компании.
В нем уточняется, что эмитентом выступило АО "Эталон-Финанс". Выпуск состоит из 100 тысяч ЦФА номиналом 10 тысяч рублей. Процентная ставка - ключевая ставка плюс 2,2% годовых. Срок обращения - один год.
Цифровые финансовые активы представляют собой цифровые права, включая денежные требования, в основе которых лежит технология распределенных реестров (блокчейн).
ВТБ с партнером выявили новые схемы вымогательства у бизнеса
Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в девяти российских регионах. Основной акционер девелопера - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении.