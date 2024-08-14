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Суд арестовал активы немецкой Linde в споре с "Русхимальянсом" - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал активы немецкой Linde в споре с "Русхимальянсом"
Суд арестовал активы немецкой Linde в споре с "Русхимальянсом" - 14.08.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал активы немецкой Linde в споре с "Русхимальянсом"
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", наложил арест на... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T14:52+0300
2024-08-14T14:56+0300
русхимальянс
linde
суд
арест активов
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", наложил арест на активы одной из структур немецкой инжиниринговой компании Linde в пределах более 746 миллионов евро и более 30,7 миллиарда рублей (в сумме – более 105,7 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из опубликованного определения суда. Обеспечительные меры приняты в деле по иску "Русхимальянса" о взыскании с Linde задолженности по контракту от 9 сентября 2021 года на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в районе поселка Усть-Луга и обращении взыскания на доли и акции немецкой Linde GmbH в нескольких российских компаниях. Контракт был заключен "Русхимальянсом" как заказчиком с консорциумом из Linde GmbH и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). Изначально иск был предъявлен в марте к Linde GmbH и ее поручителю – материнской ирландской Linde PLC. Позже суд привлек в качестве соответчиков еще три юрлица – английские Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Russia UK Limited, а также нидерландскую Linde Holdings Netherlands №3 B.V. В июне суд принял обеспечительные меры в виде ареста имущества Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. – денежных средств, ценных бумаг, акций и долей в компаниях, недвижимости. Новым определением от 12 августа суд распространил обеспечение на имущество Linde Russia UK Limited. Арест наложен на денежные средства, ценные бумаги, недвижимость, а также на права требования этой компании к российским структурам – АО "Линде Газ Рус", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Линде Газ Новотроицк" и другим. "Русхимальянс" в 2021 году заключил два контракта с консорциумом Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис". По контракту от 7 июля стоимостью 5,9 миллиарда евро подрядчики должны были построить в том же месте газоперерабатывающий завод в составе комплекса переработки этансодержащего газа. Однако Linde прекратила исполнение своих обязательств в мае 2022 года со ссылкой на санкции Евросоюза, которыми были запрещены поставки в Россию необходимого оборудования. Суды двух инстанций по иску "Русхимальянса" взыскал со структур Linde более 692,9 миллиона евро задолженности по июльскому контракту и около 44,5 миллиарда рублей убытков. Кроме того, в том деле суды обратили взыскание на акции и доли ответчиков в нескольких российских компаниях – АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", ООО "Линде Инжиниринг Рус" и других – путем реализации в рамках исполнительного производства.
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русхимальянс, linde, суд, арест активов
Русхимальянс, Linde, суд, арест активов
14:52 14.08.2024 (обновлено: 14:56 14.08.2024)
 
Суд арестовал активы немецкой Linde в споре с "Русхимальянсом"

Суд в Петербурге арестовал активы Linde в споре с "Русхимальянсом" на 105,7 млрд рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", наложил арест на активы одной из структур немецкой инжиниринговой компании Linde в пределах более 746 миллионов евро и более 30,7 миллиарда рублей (в сумме – более 105,7 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из опубликованного определения суда.
Обеспечительные меры приняты в деле по иску "Русхимальянса" о взыскании с Linde задолженности по контракту от 9 сентября 2021 года на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в районе поселка Усть-Луга и обращении взыскания на доли и акции немецкой Linde GmbH в нескольких российских компаниях. Контракт был заключен "Русхимальянсом" как заказчиком с консорциумом из Linde GmbH и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис").
Изначально иск был предъявлен в марте к Linde GmbH и ее поручителю – материнской ирландской Linde PLC. Позже суд привлек в качестве соответчиков еще три юрлица – английские Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Russia UK Limited, а также нидерландскую Linde Holdings Netherlands №3 B.V. В июне суд принял обеспечительные меры в виде ареста имущества Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. – денежных средств, ценных бумаг, акций и долей в компаниях, недвижимости.
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13:41
Новым определением от 12 августа суд распространил обеспечение на имущество Linde Russia UK Limited. Арест наложен на денежные средства, ценные бумаги, недвижимость, а также на права требования этой компании к российским структурам – АО "Линде Газ Рус", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Линде Газ Новотроицк" и другим.
"Русхимальянс" в 2021 году заключил два контракта с консорциумом Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис". По контракту от 7 июля стоимостью 5,9 миллиарда евро подрядчики должны были построить в том же месте газоперерабатывающий завод в составе комплекса переработки этансодержащего газа. Однако Linde прекратила исполнение своих обязательств в мае 2022 года со ссылкой на санкции Евросоюза, которыми были запрещены поставки в Россию необходимого оборудования.
Суды двух инстанций по иску "Русхимальянса" взыскал со структур Linde более 692,9 миллиона евро задолженности по июльскому контракту и около 44,5 миллиарда рублей убытков. Кроме того, в том деле суды обратили взыскание на акции и доли ответчиков в нескольких российских компаниях – АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", ООО "Линде Инжиниринг Рус" и других – путем реализации в рамках исполнительного производства.
 
РусхимальянсLindeсударест активов
 
 
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