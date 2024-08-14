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Эффект ослабления рубля

Эффект ослабления рубля - 14.08.2024, ПРАЙМ

Эффект ослабления рубля

Рынок демонстрирует более выраженные признаки восстановления: индекс Мосбиржи во вторник вырос на 1,4% до 2884,6 п. Тем не менее индекс РТС, наоборот, просел на | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T09:10+0300

2024-08-14T09:10+0300

2024-08-14T09:11+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Рынок демонстрирует более выраженные признаки восстановления: индекс Мосбиржи во вторник вырос на 1,4% до 2884,6 п. Тем не менее индекс РТС, наоборот, просел на 1,57% до 1074,56 п. на фоне дальнейшего ослабления рубля.Поводом для падения рубля могли стать новые обострение в российско-украинском конфликте и общее усиление геополитической напряженности в мире, что могло отразиться на настроениях инвесторов. Кроме того, свежие данные по платежному балансу России за январь-июль 2024 года предоставляют фундаментальные предпосылки для ослабления рубля. Сальдо счета текущих операций в июле переместилось в область отрицательных значений, составив минус $0,5 млрд на фоне сокращения экспорта товаров и услуг на 7% по сравнению с июнем до $35,8 млрд при росте импорта на 3,9% до $31,9 млрд. Мы полагаем, что такая ситуация не станет тенденцией, поскольку проблемы с трансграничными платежами сохраняются, при этом высокая ставка будет сдерживать рост объемов импорта и сохранит привлекательность рублевых сбережений, в то время как дорогая нефть продолжит обеспечивать стабильный приток экспортной выручки. Таким образом, мы ожидаем, что рубль продолжит торговаться в границах сложившихся диапазонов.Котировки Brent колеблются около $81 за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Иран готовится к удару по Израилю, хотя и готов отсрочить атаку в случае достижения мира в секторе Газа. Еврейское государство, в свою очередь, намерено нанести ответный удар по иранской территории в ответ на любую прямую атаку Ирана.В лидерах роста во вторник оказались акции Ростелекома после того, как совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 6,06 руб. на акцию, что предполагает текущую дивидендную доходность по обыкновенным и привилегированным акциям на уровне 7% и 7,7% соответственно. Сегодня Ростелеком раскроет финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 года. Мы ожидаем, что выручка компании в отчетном периоде могла вырасти в пределах 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как чистая прибыль, вероятно, осталась на прежнем уровне из-за высоких расходов.Операционные показатели Аэрофлота продолжают демонстрировать рост. Пассажиропоток авиакомпаний группы в июле вырос на 14,7% по сравнению с 2023 годом и составил 5,8 млн человек. Занятость пассажирских кресел остается на высоком уровне, составив 92,5% по сравнению с 90,6% годом ранее. Мы полагаем, что удорожание авиационного керосина не окажет существенного влияния на операционную прибыль компании, поскольку рост расходов Аэрофлот будет компенсировать повышением стоимости авиабилетов. Как следствие, мы сохраняем оптимистичный взгляд на перспективы компании по выходу на чистую прибыль по итогам 2024 года.

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, сво, палестино-израильский конфликт, brent, ростелеком