https://1prime.ru/20240814/analitika-850869886.html

Рыночная турбулентность: честный взгляд на динамику рубля и нефти

Рыночная турбулентность: честный взгляд на динамику рубля и нефти - 14.08.2024, ПРАЙМ

Рыночная турбулентность: честный взгляд на динамику рубля и нефти

Во вторник, 13 августа, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Котировки фьючерсных контрактов с автопролонгацией на курс доллара к рублю (USDRUBF) и... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T09:17+0300

2024-08-14T09:17+0300

2024-08-14T09:17+0300

мнения аналитиков

курсы валют

рубль

brent

рынок нефти

сша

доллар

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850869886.jpg?1723616240

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Во вторник, 13 августа, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Котировки фьючерсных контрактов с автопролонгацией на курс доллара к рублю (USDRUBF) и евро к рублю (EURRUBF) являются сейчас основными индикаторами курсов токсичных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 1,51%, до 89,11 руб., евро/рубль - на 1,42%, до 98,36 руб., юань/рубль - на 1,51%, до 12,07 руб. С 5 августа курс доллара вырос на 5,81%, курс евро - на 6,27%, курс юаня - на 2,81%. Рубль ослабел по нескольким причинам: 1. Изменения в обязательных продажах валюты и ограничениях на транзакции с иностранной валютой также способствуют ослаблению рубля. 2. Ужесточение внешнеэкономических условий и осложнения в международной торговле также способствуют ослаблению рубля. Инвесторы становятся более осторожными в условиях неопределенности. 3. Вторжение ВСУ в Курскую область. Валютный рынок деградирует, особенно после введения ограничений на НКЦ, что снизило ликвидность и привело к нестабильности в курсах CNYRUB, USDRUB, EURRUB. Рынок игнорирует многие негативные внешние факторы и ведет себя непредсказуемо. В любом случае опасаться нечего, поскольку из-за низкой ликвидности Центробанк может вмешаться, чтобы стабилизировать обстановку и поддержать курсы валют. Резкие колебания на финансовых рынках — это нормальное явление, обусловленное множеством факторов. Важно понимать, что рынок — это не статичная система, а динамичная, где происходит постоянное накопление и распределение активов. Когда мы наблюдаем периоды спокойствия, такие как флэт, все кажется стабильным, и инвесторы расслабляются. Однако стоит рублю ослабиться на 1,5% или больше, как возникает паника. Это связано с тем, что люди стремятся к предсказуемости, и любое отклонение воспринимается как угроза. Сразу возникают вопросы о вероятности дефолта, будущих курсах и целесообразности покупки валюты. Важно помнить, что колебания — это часть рыночного дыхания. Как отметил знаменитый инвестор Уоррен Баффет, "В краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе это машина для взвешивания". Эти колебания могут отражать нервозность инвесторов и реакцию на новости, но в принципе они служат сигналом о перераспределении ресурсов и финансовых потоков. Каждый подъем и падение цен — это возможность для анализа и принятия решений. Когда рынок падает, это может создавать возможности для покупки активов по более низким ценам, а не вызывать панику. Также стоит отметить, что на рыночные колебания влияют экономические данные, изменения в политике, глобальные события и даже настроения участников. То, что кажется тревожным в краткосрочной перспективе, может быть частью более широких тенденций, которые в конечном счете ведут к стабилизации. Цены на нефть демонстрируют неоднозначную динамику на фоне сложного сочетания геополитических и экономических факторов. После достижения трехнедельного максимума $82,35 за баррель, котировки несколько снизились. Баррель Brent снизился на 1,29%, до $80,94. Ключевыми факторами, влияющими на рынок нефти, остаются: 1. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, которая может привести к перебоям в поставках и оказать поддержку ценам. 2. Ожидания смягчения монетарной политики ФРС США, что может стимулировать экономическую активность и спрос на топливо. 3. Слабость доллара США, поддерживающая цены на нефть, выраженные в американской валюте. Вчера цена немного снизилась. Это снижение связано с ослаблением опасений относительно расширения конфликта на Ближнем Востоке, прогнозами замедления роста глобального спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК. В среду, 14 августа, баррель Brent стоит $81,10. Цель по нефти остается на уровне $84,00. Трейдеры внимательно следят за экономическими показателями США, особенно за предстоящими данными по инфляции, которые могут повлиять на решения ФРС по процентным ставкам и, как следствие, на спрос на нефть. Курс доллара должен стабилизироваться в районе 90 рублей.Поскольку ликвидность на рынке отсутствует, то его укрепление в направлении 95 рублей не станет ни для кого сюрпризом. Ситуация будет зависеть от развития событий в Курской области.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, рубль, brent, рынок нефти, сша, доллар