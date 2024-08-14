Пара юань/рубль закрепится выше 12 рублей

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,7%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после значительного роста в среду, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brentподнимается на 0,7%, торгуясь в районе 81,2 доллара за баррель. Важным фактором, способным сегодня оказать существенное влияние на настроения на мировых рынках, станет публикация данных по инфляции в США. Учитывая, что инфляция является основным фактором для ФРС США при принятии решений в рамках денежно-кредитной политики, выход статистики приведет к пересмотру ожиданий инвесторов по траектории ставок в американской экономике и, соответственно, скажется на отношении к рисковым активам.По итогам среды индекс Мосбиржи вырос на 1,4%, закончив сессию в районе 2 885 пунктов. Важным фактором, способствовавшим такой динамике, стало ослабление национальной валюты, что привело к подъему рублевых цен российских акций. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок на нашем рынке, что позволит индексу Мосбиржи продолжить коррекционный отскок от локальных минимумов. При этом пока, на наш взгляд, преждевременно говорить о начале полноценного роста. Так, индекс Мосбиржи продолжает двигаться под нисходящим трендом, берущим свое начало от майских максимумов, что говорит о рисках продолжения негативной динамики, цель которой может находиться в диапазоне 2 700 – 2 800 пунктов.На валютной секции Московской биржи по итогам среды пара юань/рубль выросла на 1,6%, закончив сессию в районе 12,08 рубля. Сегодня на старте торгов юань может попытаться продолжить тенденцию предыдущей сессии, чему способствует пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. В сложившихся обстоятельствах китайская валюта закрепится выше отметки 12 рублей. Однако, уже на следующей неделе юань может оказаться под давлением за счет роста предложения валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки в пику налоговых выплат, который приходится на последнюю неделю августа. В результате, к концу месяца китайская валюта может вновь уйти ниже 12 рублей.
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,7%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после значительного роста в среду, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brentподнимается на 0,7%, торгуясь в районе 81,2 доллара за баррель. Важным фактором, способным сегодня оказать существенное влияние на настроения на мировых рынках, станет публикация данных по инфляции в США. Учитывая, что инфляция является основным фактором для ФРС США при принятии решений в рамках денежно-кредитной политики, выход статистики приведет к пересмотру ожиданий инвесторов по траектории ставок в американской экономике и, соответственно, скажется на отношении к рисковым активам.
По итогам среды индекс Мосбиржи вырос на 1,4%, закончив сессию в районе 2 885 пунктов. Важным фактором, способствовавшим такой динамике, стало ослабление национальной валюты, что привело к подъему рублевых цен российских акций. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок на нашем рынке, что позволит индексу Мосбиржи продолжить коррекционный отскок от локальных минимумов. При этом пока, на наш взгляд, преждевременно говорить о начале полноценного роста. Так, индекс Мосбиржи продолжает двигаться под нисходящим трендом, берущим свое начало от майских максимумов, что говорит о рисках продолжения негативной динамики, цель которой может находиться в диапазоне 2 700 – 2 800 пунктов.
На валютной секции Московской биржи по итогам среды пара юань/рубль выросла на 1,6%, закончив сессию в районе 12,08 рубля. Сегодня на старте торгов юань может попытаться продолжить тенденцию предыдущей сессии, чему способствует пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. В сложившихся обстоятельствах китайская валюта закрепится выше отметки 12 рублей. Однако, уже на следующей неделе юань может оказаться под давлением за счет роста предложения валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки в пику налоговых выплат, который приходится на последнюю неделю августа. В результате, к концу месяца китайская валюта может вновь уйти ниже 12 рублей.
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