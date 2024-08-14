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Это все. Рубль оправдал опасения, но у него осталась неделя - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Это все. Рубль оправдал опасения, но у него осталась неделя
Это все. Рубль оправдал опасения, но у него осталась неделя - 14.08.2024, ПРАЙМ
Это все. Рубль оправдал опасения, но у него осталась неделя
Доллар, евро и юань на прошлой неделе по отношению к рублю резко выросли. Биржевой курс юаня повысился на 1,8%, и снова находится выше 12 руб., в то время как... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T14:33+0300
2024-08-14T15:00+0300
мнения аналитиков
курсы валют
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доллар
ближний восток
юань
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Доллар, евро и юань на прошлой неделе по отношению к рублю резко выросли. Биржевой курс юаня повысился на 1,8%, и снова находится выше 12 руб., в то время как доллар на внебиржевом рынке подорожал на 2,3%, превысив 86 руб. Евро также вырос к рублю на 2% и повысился почти до 95 руб.Прошлая неделя началась с обвала мировых фондовых рынков, который рикошетом ударил по сырьевым рынкам и валютам развивающихся стран из-за опасений рецессии в США. Обвал быстро прекратился, и опасения рецессии ослабли, но в середине недели возникла геополитическая угроза в России, что негативно сказалось на курсе рубля, и на текущей неделе рубль может продолжать оставаться очень волатильным.На этой неделе аналитики ожидают данных по инфляции за июль. Эти показатели повлияют на дальнейшее поведение Банка России и станет понятно, будет ли денежно-кредитная политика смягчаться или останется жёсткой. Как заявляла ранее глава Банка России, сценарий стагфляции не исключен, а с ним и снижение темпов экономического роста.Евро на прошлой неделе по отношению к доллару скорректировался. Курс евро к доллару понизился за неделю на 0,3% до 1,0919. Главной причиной ослабления уже достаточно хорошо выросшего евро стала коррекция на фоне падения мировых фондовых рынков и опасения рецессии в США. К концу недели курс евро стабилизировался, цель роста до 1,1 сохраняется, многое будет зависеть от выходящих статистических данных. По нашим подсчётам, евро может показать динамику в коридоре 1,088-1,098 доллара на текущей неделе.За неделю цена нефти Brent выросла на 4,4% до $79,66 за баррель. Рост цены на весьма нестабильном внешнем фоне мог быть связан с сокращением коммерческих запасов нефти в США. Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остаётся напряжённой, и это подталкивает цены на нефть вверх; кроме того, в странах Азии сохраняется высокий спрос на нефть. Возможно, в ближайшую неделю цена барреля Brent будет колебаться в диапазоне $76-81 за баррель.Прогнозы:На текущей неделе доллар может колебаться в диапазоне 85-88,5 руб., евро – в рамках 94-96,5 руб., юань – в коридоре 11,9-12,6 руб.
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, банк россии, сша, brent, рубль, евро, доллар, ближний восток, юань
Мнения аналитиков, Курсы валют, Банк России, США, BRENT, рубль, евро, доллар, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, юань
14:33 14.08.2024 (обновлено: 15:00 14.08.2024)
 
Это все. Рубль оправдал опасения, но у него осталась неделя

Проценко: рубль оправдал опасения, но у него осталась неделя

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Гузель Проценко, генеральный директор Альфа-Форекс.
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Доллар, евро и юань на прошлой неделе по отношению к рублю резко выросли. Биржевой курс юаня повысился на 1,8%, и снова находится выше 12 руб., в то время как доллар на внебиржевом рынке подорожал на 2,3%, превысив 86 руб. Евро также вырос к рублю на 2% и повысился почти до 95 руб.
Прошлая неделя началась с обвала мировых фондовых рынков, который рикошетом ударил по сырьевым рынкам и валютам развивающихся стран из-за опасений рецессии в США. Обвал быстро прекратился, и опасения рецессии ослабли, но в середине недели возникла геополитическая угроза в России, что негативно сказалось на курсе рубля, и на текущей неделе рубль может продолжать оставаться очень волатильным.
На этой неделе аналитики ожидают данных по инфляции за июль. Эти показатели повлияют на дальнейшее поведение Банка России и станет понятно, будет ли денежно-кредитная политика смягчаться или останется жёсткой. Как заявляла ранее глава Банка России, сценарий стагфляции не исключен, а с ним и снижение темпов экономического роста.
Евро на прошлой неделе по отношению к доллару скорректировался. Курс евро к доллару понизился за неделю на 0,3% до 1,0919. Главной причиной ослабления уже достаточно хорошо выросшего евро стала коррекция на фоне падения мировых фондовых рынков и опасения рецессии в США. К концу недели курс евро стабилизировался, цель роста до 1,1 сохраняется, многое будет зависеть от выходящих статистических данных. По нашим подсчётам, евро может показать динамику в коридоре 1,088-1,098 доллара на текущей неделе.
За неделю цена нефти Brent выросла на 4,4% до $79,66 за баррель. Рост цены на весьма нестабильном внешнем фоне мог быть связан с сокращением коммерческих запасов нефти в США. Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остаётся напряжённой, и это подталкивает цены на нефть вверх; кроме того, в странах Азии сохраняется высокий спрос на нефть. Возможно, в ближайшую неделю цена барреля Brent будет колебаться в диапазоне $76-81 за баррель.
Прогнозы:
На текущей неделе доллар может колебаться в диапазоне 85-88,5 руб., евро – в рамках 94-96,5 руб., юань – в коридоре 11,9-12,6 руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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