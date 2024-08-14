Это все. Рубль оправдал опасения, но у него осталась неделя

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Доллар, евро и юань на прошлой неделе по отношению к рублю резко выросли. Биржевой курс юаня повысился на 1,8%, и снова находится выше 12 руб., в то время как доллар на внебиржевом рынке подорожал на 2,3%, превысив 86 руб. Евро также вырос к рублю на 2% и повысился почти до 95 руб.Прошлая неделя началась с обвала мировых фондовых рынков, который рикошетом ударил по сырьевым рынкам и валютам развивающихся стран из-за опасений рецессии в США. Обвал быстро прекратился, и опасения рецессии ослабли, но в середине недели возникла геополитическая угроза в России, что негативно сказалось на курсе рубля, и на текущей неделе рубль может продолжать оставаться очень волатильным.На этой неделе аналитики ожидают данных по инфляции за июль. Эти показатели повлияют на дальнейшее поведение Банка России и станет понятно, будет ли денежно-кредитная политика смягчаться или останется жёсткой. Как заявляла ранее глава Банка России, сценарий стагфляции не исключен, а с ним и снижение темпов экономического роста.Евро на прошлой неделе по отношению к доллару скорректировался. Курс евро к доллару понизился за неделю на 0,3% до 1,0919. Главной причиной ослабления уже достаточно хорошо выросшего евро стала коррекция на фоне падения мировых фондовых рынков и опасения рецессии в США. К концу недели курс евро стабилизировался, цель роста до 1,1 сохраняется, многое будет зависеть от выходящих статистических данных. По нашим подсчётам, евро может показать динамику в коридоре 1,088-1,098 доллара на текущей неделе.За неделю цена нефти Brent выросла на 4,4% до $79,66 за баррель. Рост цены на весьма нестабильном внешнем фоне мог быть связан с сокращением коммерческих запасов нефти в США. Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остаётся напряжённой, и это подталкивает цены на нефть вверх; кроме того, в странах Азии сохраняется высокий спрос на нефть. Возможно, в ближайшую неделю цена барреля Brent будет колебаться в диапазоне $76-81 за баррель.Прогнозы:На текущей неделе доллар может колебаться в диапазоне 85-88,5 руб., евро – в рамках 94-96,5 руб., юань – в коридоре 11,9-12,6 руб.
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Доллар, евро и юань на прошлой неделе по отношению к рублю резко выросли. Биржевой курс юаня повысился на 1,8%, и снова находится выше 12 руб., в то время как доллар на внебиржевом рынке подорожал на 2,3%, превысив 86 руб. Евро также вырос к рублю на 2% и повысился почти до 95 руб.
Прошлая неделя началась с обвала мировых фондовых рынков, который рикошетом ударил по сырьевым рынкам и валютам развивающихся стран из-за опасений рецессии в США. Обвал быстро прекратился, и опасения рецессии ослабли, но в середине недели возникла геополитическая угроза в России, что негативно сказалось на курсе рубля, и на текущей неделе рубль может продолжать оставаться очень волатильным.
На этой неделе аналитики ожидают данных по инфляции за июль. Эти показатели повлияют на дальнейшее поведение Банка России и станет понятно, будет ли денежно-кредитная политика смягчаться или останется жёсткой. Как заявляла ранее глава Банка России, сценарий стагфляции не исключен, а с ним и снижение темпов экономического роста.
Евро на прошлой неделе по отношению к доллару скорректировался. Курс евро к доллару понизился за неделю на 0,3% до 1,0919. Главной причиной ослабления уже достаточно хорошо выросшего евро стала коррекция на фоне падения мировых фондовых рынков и опасения рецессии в США. К концу недели курс евро стабилизировался, цель роста до 1,1 сохраняется, многое будет зависеть от выходящих статистических данных. По нашим подсчётам, евро может показать динамику в коридоре 1,088-1,098 доллара на текущей неделе.
За неделю цена нефти Brent выросла на 4,4% до $79,66 за баррель. Рост цены на весьма нестабильном внешнем фоне мог быть связан с сокращением коммерческих запасов нефти в США. Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остаётся напряжённой, и это подталкивает цены на нефть вверх; кроме того, в странах Азии сохраняется высокий спрос на нефть. Возможно, в ближайшую неделю цена барреля Brent будет колебаться в диапазоне $76-81 за баррель.
Прогнозы:
На текущей неделе доллар может колебаться в диапазоне 85-88,5 руб., евро – в рамках 94-96,5 руб., юань – в коридоре 11,9-12,6 руб.
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