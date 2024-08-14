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Названы сроки создания стратегической АПЛ 5-го поколения для ВМФ России
Названы сроки создания стратегической АПЛ 5-го поколения для ВМФ России - 14.08.2024, ПРАЙМ
Названы сроки создания стратегической АПЛ 5-го поколения для ВМФ России
Стратегическую атомную подводную лодку пятого поколения для Военно-морского флота России построят к 2040 году. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава ЦКБ... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T07:24+0300
2024-08-14T07:24+0300
2024-08-14T07:32+0300
вооружения
цкб "рубин"
атомная подводная лодка
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стратегическую атомную подводную лодку пятого поколения для Военно-морского флота России построят к 2040 году. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.По его словам, потребность в новых субмаринах возникнет на рубеже 2040 года. "За это время необходимо выполнить НИР и ОКР, построить головной корабль и провести полный цикл испытаний", - рассказал глава предприятия. В то же время Вильнит отметил, что в настоящий момент ЦКБ "Рубин" уже располагает "соответствующими наработками", позволяющими сформировать технический облик новой лодки.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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цкб "рубин", атомная подводная лодка
Вооружения, ЦКБ "Рубин", атомная подводная лодка
Названы сроки создания стратегической АПЛ 5-го поколения для ВМФ России
ЦКБ "Рубин": стратегическую АПЛ 5-го поколения для ВМФ РФ построят к 2040 году
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стратегическую атомную подводную лодку пятого поколения для Военно-морского флота России построят к 2040 году. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.
По его словам, потребность в новых субмаринах возникнет на рубеже 2040 года.
"За это время необходимо выполнить НИР и ОКР, построить головной корабль и провести полный цикл испытаний", - рассказал глава предприятия.
В то же время Вильнит отметил, что в настоящий момент ЦКБ "Рубин" уже располагает "соответствующими наработками", позволяющими сформировать технический облик новой лодки.
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Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.