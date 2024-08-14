Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы сроки создания стратегической АПЛ 5-го поколения для ВМФ России - 14.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240814/apl-850868611.html
Названы сроки создания стратегической АПЛ 5-го поколения для ВМФ России
Названы сроки создания стратегической АПЛ 5-го поколения для ВМФ России - 14.08.2024, ПРАЙМ
Названы сроки создания стратегической АПЛ 5-го поколения для ВМФ России
Стратегическую атомную подводную лодку пятого поколения для Военно-морского флота России построят к 2040 году. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава ЦКБ... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T07:24+0300
2024-08-14T07:32+0300
вооружения
цкб "рубин"
атомная подводная лодка
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/14/841421428_0:217:2400:1567_1920x0_80_0_0_30ec36039cb4fa289018a5a96a459fe9.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стратегическую атомную подводную лодку пятого поколения для Военно-морского флота России построят к 2040 году. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.По его словам, потребность в новых субмаринах возникнет на рубеже 2040 года. "За это время необходимо выполнить НИР и ОКР, построить головной корабль и провести полный цикл испытаний", - рассказал глава предприятия. В то же время Вильнит отметил, что в настоящий момент ЦКБ "Рубин" уже располагает "соответствующими наработками", позволяющими сформировать технический облик новой лодки.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20240729/kuba-850503545.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/14/841421428_172:0:2305:1600_1920x0_80_0_0_ac76433a3709b63bc15f26323d2483ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
цкб "рубин", атомная подводная лодка
Вооружения, ЦКБ "Рубин", атомная подводная лодка
07:24 14.08.2024 (обновлено: 07:32 14.08.2024)
 
Названы сроки создания стратегической АПЛ 5-го поколения для ВМФ России

ЦКБ "Рубин": стратегическую АПЛ 5-го поколения для ВМФ РФ построят к 2040 году

© Unsplash/John TownerВолны, море
Волны, море
© Unsplash/John Towner
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стратегическую атомную подводную лодку пятого поколения для Военно-морского флота России построят к 2040 году. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.
По его словам, потребность в новых субмаринах возникнет на рубеже 2040 года.
"За это время необходимо выполнить НИР и ОКР, построить головной корабль и провести полный цикл испытаний", - рассказал глава предприятия.
В то же время Вильнит отметил, что в настоящий момент ЦКБ "Рубин" уже располагает "соответствующими наработками", позволяющими сформировать технический облик новой лодки.
Города мира. Гавана - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
Российские военные корабли снова в Гаване. И на то есть веская причина
29 июля, 12:36
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ВооруженияЦКБ "Рубин"атомная подводная лодка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала