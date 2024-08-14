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СМИ: ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах "Севпотоков"
СМИ: ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах "Севпотоков" - 14.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах "Севпотоков"
Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам на "Северных потоках". Об... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T09:04+0300
2024-08-14T09:04+0300
2024-08-14T09:08+0300
германия
северные потоки
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам на "Северных потоках". Об этом говорится в материале издания Süddeutsche Zeitung.Согласно сведениям издания, в совершении диверсии также подозреваются двое других украинских инструкторов, но ордер был выдан только на арест одного из них. Отмечается, что в настоящее время все трое уже покинули территорию ФРГ, главный подозреваемый, скорее всего, находится в Польше.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Взрывы произошли в экономических зонах Швеции и Дании. После инцидента западные издания указали на действия "проукраинской группировки". Голландская разведка в свою очередь утверждает, что за диверсией стоит экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
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германия, северные потоки
ГЕРМАНИЯ, Северные потоки
СМИ: ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах "Севпотоков"
SZ: ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах "Северных потоков"
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам на "Северных потоках". Об этом говорится
в материале издания Süddeutsche Zeitung.
Согласно сведениям издания, в совершении диверсии также подозреваются двое других украинских инструкторов, но ордер был выдан только на арест одного из них. Отмечается, что в настоящее время все трое уже покинули территорию ФРГ, главный подозреваемый, скорее всего, находится в Польше.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Взрывы произошли в экономических зонах Швеции и Дании. После инцидента западные издания указали на действия "проукраинской группировки". Голландская разведка в свою очередь утверждает, что за диверсией стоит экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
В ФРГ потребовали деньги на вознаграждение за данные по "Северным потокам"