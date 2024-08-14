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Суд отклонил апелляцию АСВ, оспаривающего продажу АО "Киви"

Суд отклонил апелляцию АСВ, оспаривающего продажу АО "Киви" - 14.08.2024, ПРАЙМ

Суд отклонил апелляцию АСВ, оспаривающего продажу АО "Киви"

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая ранее отклонила иск Агентства по страхованию вкладов, требовавшего признать... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T18:02+0300

2024-08-14T18:02+0300

2024-08-14T18:28+0300

экономика

россия

суд

асв

акции

qiwi plc

ао "киви"

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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая ранее отклонила иск Агентства по страхованию вкладов, требовавшего признать незаконной сделку по продаже кипрской компанией Qiwi plc всех акций АО "Киви", основного владельца "Киви банка", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу АСВ как ликвидатора "Киви банка" на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Кипрская Qiwi plc, головная структура группы Qiwi, в январе 2024 года продала 100% акций АО "Киви" гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову, и самому Протопопову за 23,75 миллиарда рублей.Банк России в феврале отозвал у "Киви банка" лицензию и возложил функции временной администрации на АСВ. АСВ в марте направило в суд иск, в котором оспорило продажу АО "Киви". Как заявил истец, иск подан в защиту интересов кредиторов "Киви банка". Поскольку, если в процессе его ликвидации выяснится, что банк неплатежеспособен, отвечать по долгам будет его конечный бенефициар Сергей Солонин, а продажа АО "Киви" ведет к уменьшению активов Солонина, пояснил юрист АСВ.Суд первой инстанции, отказывая в иске, согласился сразу с несколькими доводами ответчиков. Так, он признал, что у АСВ отсутствует право на иск. Как заявили в суде ответчики, у "Киви банка" нет права оспаривать сделку "на верхнем уровне" с акциями материнской компании. Кроме того, суд установил, что Банк России и Федеральная антимонопольная служба РФ предварительно согласовали сделку, в результате которой фактический контроль над "Киви банком" получал гражданин РФ Протопопов.Суд также отметил, что из-за санкций перестали работать каналы, обеспечивающие учет голосов акционеров публичной компании Qiwi plc и выплату дивидендов, при этом пострадали акционеры, владеющие ценными бумагами Qiwi через российские депозитарии. "Сделки совершались для предотвращения негативных последствий для группы компаний Qiwi и ее российских акционеров", - указал суд в решении.Он также отметил, что у находящегося в процессе ликвидации "Киви банка" нет признаков несостоятельности – более того, "имеется значительный профицит денежных средств" в размере более 28 миллиардов рублей. Суд 10 апреля по заявлению Банка России решил ликвидировать "Киви банк", назначив ликвидатором АСВ.

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россия, суд, асв, акции, qiwi plc, ао "киви"