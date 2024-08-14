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В Госдуме раскрыли, кто координировал деятельность ВСУ при атаке на Россию - 14.08.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме раскрыли, кто координировал деятельность ВСУ при атаке на Россию
В Госдуме раскрыли, кто координировал деятельность ВСУ при атаке на Россию - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Госдуме раскрыли, кто координировал деятельность ВСУ при атаке на Россию
Действия мобильных групп украинских военных курировал третий отдел британской разведки MI-6. Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Государственной... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T16:58+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Действия мобильных групп украинских военных курировал третий отдел британской разведки MI-6. Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы Адальби Шхагошев."После остановки наступления ВСУ в Курской области важнейшей задачей становится вычисление и обезвреживание новых возможных диверсионных групп. Данные группы координировала британская МИ-6. Ее третий отдел", - заявил парламентарий.По словам депутата, третий отдел MI-6 был создан для противостояния СССР, и его работа включала организацию и проведение диверсий, саботаж и терроризм. Он также отметил, что структура никогда не принимала во внимание человеческие потери.Шхагошев также добавил, что в этот процесс также была вовлечена группа связи со спецслужбами США и других стран при MI-6.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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россия, великобритания, курск
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КУРСК
16:58 14.08.2024
 
В Госдуме раскрыли, кто координировал деятельность ВСУ при атаке на Россию

Депутат ГД Шхагошев: третий отдел МИ-6 координировал группы ВСУ при атаке на РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Действия мобильных групп украинских военных курировал третий отдел британской разведки MI-6. Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы Адальби Шхагошев.
"После остановки наступления ВСУ в Курской области важнейшей задачей становится вычисление и обезвреживание новых возможных диверсионных групп. Данные группы координировала британская МИ-6. Ее третий отдел", - заявил парламентарий.
По словам депутата, третий отдел MI-6 был создан для противостояния СССР, и его работа включала организацию и проведение диверсий, саботаж и терроризм. Он также отметил, что структура никогда не принимала во внимание человеческие потери.
Шхагошев также добавил, что в этот процесс также была вовлечена группа связи со спецслужбами США и других стран при MI-6.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
Засады и нападения: на Западе раскрыли сюрприз для ВСУ в Курской области
12:15
 
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