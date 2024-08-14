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В Госдуме раскрыли, кто координировал деятельность ВСУ при атаке на Россию

В Госдуме раскрыли, кто координировал деятельность ВСУ при атаке на Россию - 14.08.2024, ПРАЙМ

В Госдуме раскрыли, кто координировал деятельность ВСУ при атаке на Россию

Действия мобильных групп украинских военных курировал третий отдел британской разведки MI-6. Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Государственной... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T16:58+0300

2024-08-14T16:58+0300

2024-08-14T16:58+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Действия мобильных групп украинских военных курировал третий отдел британской разведки MI-6. Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы Адальби Шхагошев."После остановки наступления ВСУ в Курской области важнейшей задачей становится вычисление и обезвреживание новых возможных диверсионных групп. Данные группы координировала британская МИ-6. Ее третий отдел", - заявил парламентарий.По словам депутата, третий отдел MI-6 был создан для противостояния СССР, и его работа включала организацию и проведение диверсий, саботаж и терроризм. Он также отметил, что структура никогда не принимала во внимание человеческие потери.Шхагошев также добавил, что в этот процесс также была вовлечена группа связи со спецслужбами США и других стран при MI-6.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

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