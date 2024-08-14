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Белый дом отверг причастность США к подготовке атаки ВСУ на Курскую область
Белый дом отверг причастность США к подготовке атаки ВСУ на Курскую область - 14.08.2024, ПРАЙМ
Белый дом отверг причастность США к подготовке атаки ВСУ на Курскую область
Вашингтон не принимал участия в планировании и подготовке нападения ВСУ на Курскую область. Киев должен сам прокомментировать свои действия. Об этом заявила в... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T22:39+0300
2024-08-14T22:39+0300
2024-08-14T22:55+0300
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ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Вашингтон не принимал участия в планировании и подготовке нападения ВСУ на Курскую область. Киев должен сам прокомментировать свои действия. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер. "Мы определенно не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки данной операции. Говоря в целом, мы намерены продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите против атак и агрессии РФ", — сказала она на брифинге и подчеркнула, что власти США не намерены комментировать вылазку ВСУ, так как это является прерогативой киевских властей. Ранее заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель не стал признавать причастность Вашингтона к атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Киев рассматривал несколько сценариев вторжения на территорию РФ, получив "благословение" руководства США и ЕС на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны. В ходе заседания Национальной антитеррористической комиссии во вторник директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Украина при поддержке коллективного Запада совершила террористическую атаку в Курской области, а целями ее являются мирное население и гражданские объекты. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило 14 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи личного состава и 37 танков.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим совершил провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
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сша, белый дом, всу
Происшествия, США, Белый дом, ВСУ
Белый дом отверг причастность США к подготовке атаки ВСУ на Курскую область
Карин Жан-Пьер: США не участвовали в подготовке атаки ВСУ на Курскую область
ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Вашингтон не принимал участия в планировании и подготовке нападения ВСУ на Курскую область. Киев должен сам прокомментировать свои действия. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер.
"Мы определенно не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки данной операции. Говоря в целом, мы намерены продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите против атак и агрессии РФ", — сказала она на брифинге и подчеркнула, что власти США не намерены комментировать вылазку ВСУ, так как это является прерогативой киевских властей.
Ранее заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель не стал признавать причастность Вашингтона к атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Киев рассматривал несколько сценариев вторжения на территорию РФ, получив "благословение" руководства США и ЕС на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.
В ходе заседания Национальной антитеррористической комиссии во вторник директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Украина при поддержке коллективного Запада совершила террористическую атаку в Курской области, а целями ее являются мирное население и гражданские объекты.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило 14 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи личного состава и 37 танков.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим совершил провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
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