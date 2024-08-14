Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Австрии заявили, что энергетическое будущее страны в опасности - 14.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240814/avstriya-850892228.html
В Австрии заявили, что энергетическое будущее страны в опасности
В Австрии заявили, что энергетическое будущее страны в опасности - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Австрии заявили, что энергетическое будущее страны в опасности
Отказ Киева от транспортировки с 2025 года российского газа в Европу и остановка им транзита нефти ведут к тому, что энергетическое будущее Австрии находится в... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T20:00+0300
2024-08-14T20:00+0300
энергетика
австрия
украина
транзит газа через украину
транзит нефти по "дружбе"
https://cdnn.1prime.ru/img/76278/14/762781481_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_71439a476e2db485a6354e9c9e1db692.jpg
ВЕНА, 14 авг - ПРАЙМ. Отказ Киева от транспортировки с 2025 года российского газа в Европу и остановка им транзита нефти ведут к тому, что энергетическое будущее Австрии находится в опасности. Такое мнение выразил депутат правой Австрийской партии свободы (АПС) Герхард Даймек. Срок контракта на транзит российского газа через украинскую территорию, идущего в том числе и в Австрию, истекает в конце 2024 года. Даймек заявил, что "энергетическое будущее Австрии в опасности", а власти страны "бездействуют". По его словам, даже если сейчас никто об этом не думает, до Рождества остается 131 день, и не позднее этого времени вопрос доступной и надежной энергии снова окажется в центре внимания — как для промышленности, так и для домохозяйств по всей Австрии. "Украина уже преподнесла сомнительный рождественский подарок. С 2025 года она больше не хочет транспортировать российский газ на Запад, а значит, и в Австрию", — сказано в релизе АПС со ссылкой на слова Даймека. Он также отметил, что остановка Киевом транзита нефти несколько дней назад в ущерб Будапешту и Братиславе свидетельствует о том, "что ситуация серьезная". Даймек напомнил, что сейчас в Австрии есть запасы, на которые пока можно опереться, но "прекращение поставок газа через Украину означает, что мы столкнемся с проблемой поставок скорее раньше, чем позже, и поэтому нам придется как можно скорее искать альтернативные варианты". Парламентарий указал, что кроме "деклараций о намерениях", австрийский кабмин не предпринимает никаких усилий для создания правовой основы для широкого энергоснабжения Австрии. "Напротив: многие вопросы об энергетическом будущем Австрии остаются неуслышанными и без ответа", — заключил он.
https://1prime.ru/20240803/avstriya-850649471.html
австрия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76278/14/762781481_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_345e7a0fd5317f7e7056ab551b6c4767.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
австрия, украина, транзит газа через украину, транзит нефти по "дружбе"
Энергетика, АВСТРИЯ, УКРАИНА, транзит газа через Украину, транзит нефти по "Дружбе"
20:00 14.08.2024
 
В Австрии заявили, что энергетическое будущее страны в опасности

Депутат АПС Даймек: энергетическое будущее Австрии в опасности из-за Украины

© Фото : Wikimedia Commons/Mikekilo74Флаг Австрии
Флаг Австрии - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© Фото : Wikimedia Commons/Mikekilo74
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 14 авг - ПРАЙМ. Отказ Киева от транспортировки с 2025 года российского газа в Европу и остановка им транзита нефти ведут к тому, что энергетическое будущее Австрии находится в опасности. Такое мнение выразил депутат правой Австрийской партии свободы (АПС) Герхард Даймек.
Срок контракта на транзит российского газа через украинскую территорию, идущего в том числе и в Австрию, истекает в конце 2024 года.
Даймек заявил, что "энергетическое будущее Австрии в опасности", а власти страны "бездействуют".
По его словам, даже если сейчас никто об этом не думает, до Рождества остается 131 день, и не позднее этого времени вопрос доступной и надежной энергии снова окажется в центре внимания — как для промышленности, так и для домохозяйств по всей Австрии.
"Украина уже преподнесла сомнительный рождественский подарок. С 2025 года она больше не хочет транспортировать российский газ на Запад, а значит, и в Австрию", — сказано в релизе АПС со ссылкой на слова Даймека.
Он также отметил, что остановка Киевом транзита нефти несколько дней назад в ущерб Будапешту и Братиславе свидетельствует о том, "что ситуация серьезная".
Даймек напомнил, что сейчас в Австрии есть запасы, на которые пока можно опереться, но "прекращение поставок газа через Украину означает, что мы столкнемся с проблемой поставок скорее раньше, чем позже, и поэтому нам придется как можно скорее искать альтернативные варианты".
Парламентарий указал, что кроме "деклараций о намерениях", австрийский кабмин не предпринимает никаких усилий для создания правовой основы для широкого энергоснабжения Австрии. "Напротив: многие вопросы об энергетическом будущем Австрии остаются неуслышанными и без ответа", — заключил он.
Флаг Австрии - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
Коалиция Австрии включит в стратегию безопасности отказ от российского газа
3 августа, 21:46
 
ЭнергетикаАВСТРИЯУКРАИНАтранзит газа через Украинутранзит нефти по "Дружбе"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала