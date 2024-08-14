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В Австрии заявили, что энергетическое будущее страны в опасности

В Австрии заявили, что энергетическое будущее страны в опасности - 14.08.2024, ПРАЙМ

В Австрии заявили, что энергетическое будущее страны в опасности

Отказ Киева от транспортировки с 2025 года российского газа в Европу и остановка им транзита нефти ведут к тому, что энергетическое будущее Австрии находится в... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T20:00+0300

2024-08-14T20:00+0300

2024-08-14T20:00+0300

энергетика

австрия

украина

транзит газа через украину

транзит нефти по "дружбе"

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ВЕНА, 14 авг - ПРАЙМ. Отказ Киева от транспортировки с 2025 года российского газа в Европу и остановка им транзита нефти ведут к тому, что энергетическое будущее Австрии находится в опасности. Такое мнение выразил депутат правой Австрийской партии свободы (АПС) Герхард Даймек. Срок контракта на транзит российского газа через украинскую территорию, идущего в том числе и в Австрию, истекает в конце 2024 года. Даймек заявил, что "энергетическое будущее Австрии в опасности", а власти страны "бездействуют". По его словам, даже если сейчас никто об этом не думает, до Рождества остается 131 день, и не позднее этого времени вопрос доступной и надежной энергии снова окажется в центре внимания — как для промышленности, так и для домохозяйств по всей Австрии. "Украина уже преподнесла сомнительный рождественский подарок. С 2025 года она больше не хочет транспортировать российский газ на Запад, а значит, и в Австрию", — сказано в релизе АПС со ссылкой на слова Даймека. Он также отметил, что остановка Киевом транзита нефти несколько дней назад в ущерб Будапешту и Братиславе свидетельствует о том, "что ситуация серьезная". Даймек напомнил, что сейчас в Австрии есть запасы, на которые пока можно опереться, но "прекращение поставок газа через Украину означает, что мы столкнемся с проблемой поставок скорее раньше, чем позже, и поэтому нам придется как можно скорее искать альтернативные варианты". Парламентарий указал, что кроме "деклараций о намерениях", австрийский кабмин не предпринимает никаких усилий для создания правовой основы для широкого энергоснабжения Австрии. "Напротив: многие вопросы об энергетическом будущем Австрии остаются неуслышанными и без ответа", — заключил он.

https://1prime.ru/20240803/avstriya-850649471.html

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австрия, украина, транзит газа через украину, транзит нефти по "дружбе"