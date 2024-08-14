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Немец китайского происхождения: новинка на российском авторынке

Немец китайского происхождения: новинка на российском авторынке - 14.08.2024, ПРАЙМ

Немец китайского происхождения: новинка на российском авторынке

В России начались продажи новейшей рестайлинговой версии Audi Q2, анонсированной в феврале 2024 года. Он стал доступен благодаря параллельному импорту, сообщает | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T09:40+0300

2024-08-14T09:40+0300

2024-08-14T09:40+0300

audi

параллельный импорт

кроссовер

авторынок рф

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В России начались продажи новейшей рестайлинговой версии Audi Q2, анонсированной в феврале 2024 года. Он стал доступен благодаря параллельному импорту, сообщает издание Autonews.Приобрести новинку можно в версии 35 TFSI S tronic. Переднеприводный кроссовер оснащен бензиновым 1,5-литровым мотором мощностью 160 л.с. и "автоматом".Обновленная версия внешне практически ничем не отличается от своего предшественника. У нее, однако, улучшены и расширены приборная панель и центральный дисплей. Внешне "немец" выделяется новой радиаторной решеткой, немного измененными бамперами и большими воздухонаборниками. В базовой комплектации теперь также доступны светодиодные фары, а в старшей версии - и матричная оптика.О том, что модель привезли из Китая, свидетельствует шильдик длиннобазной версии Q2 L.Стоимость Audi Q2 2024 года в дилерских центрах стартует от 3 600 000 рублей.

https://1prime.ru/20240813/avto-850864276.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

audi, параллельный импорт, кроссовер, авторынок рф