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Немец китайского происхождения: новинка на российском авторынке
Немец китайского происхождения: новинка на российском авторынке - 14.08.2024, ПРАЙМ
Немец китайского происхождения: новинка на российском авторынке
В России начались продажи новейшей рестайлинговой версии Audi Q2, анонсированной в феврале 2024 года. Он стал доступен благодаря параллельному импорту, сообщает | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T09:40+0300
2024-08-14T09:40+0300
2024-08-14T09:40+0300
audi
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В России начались продажи новейшей рестайлинговой версии Audi Q2, анонсированной в феврале 2024 года. Он стал доступен благодаря параллельному импорту, сообщает издание Autonews.Приобрести новинку можно в версии 35 TFSI S tronic. Переднеприводный кроссовер оснащен бензиновым 1,5-литровым мотором мощностью 160 л.с. и "автоматом".Обновленная версия внешне практически ничем не отличается от своего предшественника. У нее, однако, улучшены и расширены приборная панель и центральный дисплей. Внешне "немец" выделяется новой радиаторной решеткой, немного измененными бамперами и большими воздухонаборниками. В базовой комплектации теперь также доступны светодиодные фары, а в старшей версии - и матричная оптика.О том, что модель привезли из Китая, свидетельствует шильдик длиннобазной версии Q2 L.Стоимость Audi Q2 2024 года в дилерских центрах стартует от 3 600 000 рублей.
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audi, параллельный импорт, кроссовер, авторынок рф
Audi, параллельный импорт, кроссовер, авторынок РФ
Немец китайского происхождения: новинка на российском авторынке
Российский дилер начал продавать обновленный Audi Q2 за 3,6 млн рублей
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
В России начались продажи новейшей рестайлинговой версии Audi Q2, анонсированной в феврале 2024 года. Он стал доступен благодаря параллельному импорту, сообщает издание Autonews
.
Приобрести новинку можно в версии 35 TFSI S tronic. Переднеприводный кроссовер оснащен бензиновым 1,5-литровым мотором мощностью 160 л.с. и "автоматом".
Обновленная версия внешне практически ничем не отличается от своего предшественника. У нее, однако, улучшены и расширены приборная панель и центральный дисплей. Внешне "немец" выделяется новой радиаторной решеткой, немного измененными бамперами и большими воздухонаборниками. В базовой комплектации теперь также доступны светодиодные фары, а в старшей версии - и матричная оптика.
О том, что модель привезли из Китая, свидетельствует шильдик длиннобазной версии Q2 L.
В Evolute поделились планами по выпуску гибридов в 2024 году
Стоимость Audi Q2 2024 года в дилерских центрах стартует от 3 600 000 рублей.