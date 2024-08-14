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Немец китайского происхождения: новинка на российском авторынке - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Немец китайского происхождения: новинка на российском авторынке
Немец китайского происхождения: новинка на российском авторынке - 14.08.2024, ПРАЙМ
Немец китайского происхождения: новинка на российском авторынке
В России начались продажи новейшей рестайлинговой версии Audi Q2, анонсированной в феврале 2024 года. Он стал доступен благодаря параллельному импорту, сообщает | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T09:40+0300
2024-08-14T09:40+0300
audi
параллельный импорт
кроссовер
авторынок рф
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В России начались продажи новейшей рестайлинговой версии Audi Q2, анонсированной в феврале 2024 года. Он стал доступен благодаря параллельному импорту, сообщает издание Autonews.Приобрести новинку можно в версии 35 TFSI S tronic. Переднеприводный кроссовер оснащен бензиновым 1,5-литровым мотором мощностью 160 л.с. и "автоматом".Обновленная версия внешне практически ничем не отличается от своего предшественника. У нее, однако, улучшены и расширены приборная панель и центральный дисплей. Внешне "немец" выделяется новой радиаторной решеткой, немного измененными бамперами и большими воздухонаборниками. В базовой комплектации теперь также доступны светодиодные фары, а в старшей версии - и матричная оптика.О том, что модель привезли из Китая, свидетельствует шильдик длиннобазной версии Q2 L.Стоимость Audi Q2 2024 года в дилерских центрах стартует от 3 600 000 рублей.
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audi, параллельный импорт, кроссовер, авторынок рф
Audi, параллельный импорт, кроссовер, авторынок РФ
09:40 14.08.2024
 
Немец китайского происхождения: новинка на российском авторынке

Российский дилер начал продавать обновленный Audi Q2 за 3,6 млн рублей

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк%Audi
%Audi - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В России начались продажи новейшей рестайлинговой версии Audi Q2, анонсированной в феврале 2024 года. Он стал доступен благодаря параллельному импорту, сообщает издание Autonews.
Приобрести новинку можно в версии 35 TFSI S tronic. Переднеприводный кроссовер оснащен бензиновым 1,5-литровым мотором мощностью 160 л.с. и "автоматом".
Обновленная версия внешне практически ничем не отличается от своего предшественника. У нее, однако, улучшены и расширены приборная панель и центральный дисплей. Внешне "немец" выделяется новой радиаторной решеткой, немного измененными бамперами и большими воздухонаборниками. В базовой комплектации теперь также доступны светодиодные фары, а в старшей версии - и матричная оптика.
О том, что модель привезли из Китая, свидетельствует шильдик длиннобазной версии Q2 L.
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В Evolute поделились планами по выпуску гибридов в 2024 году
Вчера, 18:58
Стоимость Audi Q2 2024 года в дилерских центрах стартует от 3 600 000 рублей.
 
Audiпараллельный импорткроссоверавторынок РФ
 
 
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