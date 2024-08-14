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Российский авторынок пополнился "корейцем" нового поколения - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Российский авторынок пополнился "корейцем" нового поколения
Российский авторынок пополнился "корейцем" нового поколения - 14.08.2024, ПРАЙМ
Российский авторынок пополнился "корейцем" нового поколения
На российском автомобильном рынке начались продажи обновленной модели корейского седана Hyundai Elantra седьмого поколения, рассказали в издании Autonews.ru. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T15:41+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке начались продажи обновленной модели корейского седана Hyundai Elantra седьмого поколения, рассказали в издании Autonews.ru.Рестайлинговая модель была представлена еще в начале 2023 года, однако затронула лишь рынок страны-производителя. Изменения отразились преимущественно на внешнем виде автомобиля. Так, были модернизированы бампер, оптика, передние крылья и радиаторная решетка, а также добавлены вставки в задних стойках крыши. Внешний вид салона практически не претерпел изменений."Под капотом" седана в разных модификациях предустановлены атмосферные или турбированные двигатели объемом от 1,5 до 2 литров. Мощность, соответственно, варьируется от 115 до 280 л.с. На рынке также представлена гибридная модель, включающая атмосферный двигатель мощностью в 105 л.с., а также электромотор на 44 л.с.В России автомобиль появился благодаря параллельному импорту. Он доступен по цене от 2 600 000 рублей.
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hyundai, авторынок рф
Hyundai, авторынок РФ
15:41 14.08.2024 (обновлено: 15:42 14.08.2024)
 
Российский авторынок пополнился "корейцем" нового поколения

Autonews.ru: в России начались продажи Hyundai Elantra за 2,6 млн рублей

© Фото : HyundaiАвтомобиль Hyundai Elantra
Автомобиль Hyundai Elantra - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© Фото : Hyundai
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке начались продажи обновленной модели корейского седана Hyundai Elantra седьмого поколения, рассказали в издании Autonews.ru.
Рестайлинговая модель была представлена еще в начале 2023 года, однако затронула лишь рынок страны-производителя. Изменения отразились преимущественно на внешнем виде автомобиля. Так, были модернизированы бампер, оптика, передние крылья и радиаторная решетка, а также добавлены вставки в задних стойках крыши. Внешний вид салона практически не претерпел изменений.
"Под капотом" седана в разных модификациях предустановлены атмосферные или турбированные двигатели объемом от 1,5 до 2 литров. Мощность, соответственно, варьируется от 115 до 280 л.с. На рынке также представлена гибридная модель, включающая атмосферный двигатель мощностью в 105 л.с., а также электромотор на 44 л.с.
В России автомобиль появился благодаря параллельному импорту. Он доступен по цене от 2 600 000 рублей.
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