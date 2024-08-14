https://1prime.ru/20240814/avtorynok-850877956.html

Эксперт объяснил, почему "АвтоВАЗ" не может конкурировать с "китайцами"

Эксперт объяснил, почему "АвтоВАЗ" не может конкурировать с "китайцами" - 14.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему "АвтоВАЗ" не может конкурировать с "китайцами"

Российский "АвтоВАЗ" не может конкурировать с автомобилями китайского производства из-за несоизмеримо высоких цен, рассказал исполнительный директор профильной... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T13:15+0300

2024-08-14T13:15+0300

2024-08-14T13:15+0300

автоваз

авторынок рф

китайский автопром

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" не может конкурировать с автомобилями китайского производства из-за несоизмеримо высоких цен, рассказал исполнительный директор профильной ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Вячеслав Жигалов изданию НСН.Он подчеркнул, что высокая стоимость автомобилей российской сборки обуславливается рядом издержек, на которые вынуждены идти производители. Так, на цены напрямую влияют сырьевые факторы, энергетические ресурсы и рабочая сила. Самым большой статьей расхода, которая влияет на разительное повышение стоимости продукции, является утилизационный сбор."Наши отечественные заводы получают от бюджета компенсацию, но сбор платят, возвращаются эти деньги через достаточно длинный промежуток времени. Если даже учесть стоимость денег за этот период, это уже дополнительные расходы, которые закладываются в себестоимость", - разъяснил эксперт. "Расходы не только у завода, расходы на каждом этапе", — заключил Жигалов.

https://1prime.ru/20240814/vor-850877215.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

автоваз, авторынок рф, китайский автопром