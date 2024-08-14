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Эксперт объяснил, почему "АвтоВАЗ" не может конкурировать с "китайцами" - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил, почему "АвтоВАЗ" не может конкурировать с "китайцами"
Эксперт объяснил, почему "АвтоВАЗ" не может конкурировать с "китайцами" - 14.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему "АвтоВАЗ" не может конкурировать с "китайцами"
Российский "АвтоВАЗ" не может конкурировать с автомобилями китайского производства из-за несоизмеримо высоких цен, рассказал исполнительный директор профильной... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T13:15+0300
2024-08-14T13:15+0300
автоваз
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" не может конкурировать с автомобилями китайского производства из-за несоизмеримо высоких цен, рассказал исполнительный директор профильной ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Вячеслав Жигалов изданию НСН.Он подчеркнул, что высокая стоимость автомобилей российской сборки обуславливается рядом издержек, на которые вынуждены идти производители. Так, на цены напрямую влияют сырьевые факторы, энергетические ресурсы и рабочая сила. Самым большой статьей расхода, которая влияет на разительное повышение стоимости продукции, является утилизационный сбор."Наши отечественные заводы получают от бюджета компенсацию, но сбор платят, возвращаются эти деньги через достаточно длинный промежуток времени. Если даже учесть стоимость денег за этот период, это уже дополнительные расходы, которые закладываются в себестоимость", - разъяснил эксперт. "Расходы не только у завода, расходы на каждом этапе", — заключил Жигалов.
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автоваз, авторынок рф, китайский автопром
АвтоВАЗ, авторынок РФ, китайский автопром
13:15 14.08.2024
 
Эксперт объяснил, почему "АвтоВАЗ" не может конкурировать с "китайцами"

Эксперт Жигалов: из-за цен "АвтоВАЗ" даже в России не может соперничать с Китаем

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" не может конкурировать с автомобилями китайского производства из-за несоизмеримо высоких цен, рассказал исполнительный директор профильной ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Вячеслав Жигалов изданию НСН.
Он подчеркнул, что высокая стоимость автомобилей российской сборки обуславливается рядом издержек, на которые вынуждены идти производители. Так, на цены напрямую влияют сырьевые факторы, энергетические ресурсы и рабочая сила. Самым большой статьей расхода, которая влияет на разительное повышение стоимости продукции, является утилизационный сбор.
"Наши отечественные заводы получают от бюджета компенсацию, но сбор платят, возвращаются эти деньги через достаточно длинный промежуток времени. Если даже учесть стоимость денег за этот период, это уже дополнительные расходы, которые закладываются в себестоимость", - разъяснил эксперт.
"Расходы не только у завода, расходы на каждом этапе", — заключил Жигалов.
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АвтоВАЗавторынок РФкитайский автопром
 
 
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