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ЦБ отметил рост объема денежной базы России
ЦБ отметил рост объема денежной базы России - 14.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост объема денежной базы России
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа увеличился до 27,977 триллиона рублей с 25,823 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T13:54+0300
2024-08-14T13:54+0300
2024-08-14T13:55+0300
банк россии
денежная база
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа увеличился до 27,977 триллиона рублей с 25,823 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель вырос на 2,154 триллиона рублей, или на 8,3%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,889 триллиона рублей на 1 августа). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (3,231 триллиона), обязательные резервы (504 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (6,353 триллиона рублей).
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денежная база
Банк России, денежная база
ЦБ отметил рост объема денежной базы России
ЦБ: денежная база РФ в широком определении в июле увеличилась до 28 трлн рублей
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа увеличился до 27,977 триллиона рублей с 25,823 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель вырос на 2,154 триллиона рублей, или на 8,3%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,889 триллиона рублей на 1 августа). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (3,231 триллиона), обязательные резервы (504 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (6,353 триллиона рублей).