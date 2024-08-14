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ЦБ отметил рост объема денежной базы России

ЦБ отметил рост объема денежной базы России - 14.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост объема денежной базы России

Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа увеличился до 27,977 триллиона рублей с 25,823 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T13:54+0300

2024-08-14T13:54+0300

2024-08-14T13:55+0300

банк россии

денежная база

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа увеличился до 27,977 триллиона рублей с 25,823 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель вырос на 2,154 триллиона рублей, или на 8,3%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,889 триллиона рублей на 1 августа). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (3,231 триллиона), обязательные резервы (504 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (6,353 триллиона рублей).

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денежная база