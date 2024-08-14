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Россиянам напомнили, как вести себя при встрече с медведем
Россиянам напомнили, как вести себя при встрече с медведем - 14.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам напомнили, как вести себя при встрече с медведем
Министерство по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале напомнило россиянам правила поведения при встрече с медведем. Ранее в спасательном ведомстве... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T15:20+0300
2024-08-14T15:20+0300
2024-08-14T15:20+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Министерство по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале напомнило россиянам правила поведения при встрече с медведем. Ранее в спасательном ведомстве рассказали о жителе Камчатки, который смог отбиться от косолапого, но был госпитализирован с травмами руки и головы. Первое правило - нельзя приближаться к зверю. Любые резкие движения могут напугать медведя и спровоцировать нападение, поэтому место встречи следует покинуть без паники и лишнего шума. Второе правило - ни в коем случае не подходить к медвежатам. Это спровоцирует мать защищать своих детей. И третье правило - не прикармливать диких животных. И тем более - не мусорить, привлекая их аппетит.
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МЧС, МЧС России, КАМЧАТКА, РОССИЯ
Россиянам напомнили, как вести себя при встрече с медведем
МЧС России опубликовало правила поведения при встрече с медведем