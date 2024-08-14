Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам напомнили, как вести себя при встрече с медведем - 14.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240814/bear-850882654.html
Россиянам напомнили, как вести себя при встрече с медведем
Россиянам напомнили, как вести себя при встрече с медведем - 14.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам напомнили, как вести себя при встрече с медведем
Министерство по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале напомнило россиянам правила поведения при встрече с медведем. Ранее в спасательном ведомстве... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T15:20+0300
2024-08-14T15:20+0300
мчс
мчс россии
камчатка
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/79106/46/791064618_0:249:1855:1292_1920x0_80_0_0_37fc301be6bbcae50934d116cb63d993.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Министерство по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале напомнило россиянам правила поведения при встрече с медведем. Ранее в спасательном ведомстве рассказали о жителе Камчатки, который смог отбиться от косолапого, но был госпитализирован с травмами руки и головы. Первое правило - нельзя приближаться к зверю. Любые резкие движения могут напугать медведя и спровоцировать нападение, поэтому место встречи следует покинуть без паники и лишнего шума. Второе правило - ни в коем случае не подходить к медвежатам. Это спровоцирует мать защищать своих детей. И третье правило - не прикармливать диких животных. И тем более - не мусорить, привлекая их аппетит.
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79106/46/791064618_0:0:1855:1391_1920x0_80_0_0_1faa0e7e8ddb7a96eaad8806770c0838.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мчс, мчс россии, камчатка, россия
МЧС, МЧС России, КАМЧАТКА, РОССИЯ
15:20 14.08.2024
 
Россиянам напомнили, как вести себя при встрече с медведем

МЧС России опубликовало правила поведения при встрече с медведем

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкДень тюленя в калининградском зоопарке
День тюленя в калининградском зоопарке - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Министерство по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале напомнило россиянам правила поведения при встрече с медведем. Ранее в спасательном ведомстве рассказали о жителе Камчатки, который смог отбиться от косолапого, но был госпитализирован с травмами руки и головы.
Первое правило - нельзя приближаться к зверю. Любые резкие движения могут напугать медведя и спровоцировать нападение, поэтому место встречи следует покинуть без паники и лишнего шума.
Второе правило - ни в коем случае не подходить к медвежатам. Это спровоцирует мать защищать своих детей. И третье правило - не прикармливать диких животных. И тем более - не мусорить, привлекая их аппетит.
 
МЧСМЧС РоссииКАМЧАТКАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала