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Россиянам напомнили, как вести себя при встрече с медведем

Россиянам напомнили, как вести себя при встрече с медведем - 14.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам напомнили, как вести себя при встрече с медведем

Министерство по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале напомнило россиянам правила поведения при встрече с медведем. Ранее в спасательном ведомстве... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T15:20+0300

2024-08-14T15:20+0300

2024-08-14T15:20+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Министерство по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале напомнило россиянам правила поведения при встрече с медведем. Ранее в спасательном ведомстве рассказали о жителе Камчатки, который смог отбиться от косолапого, но был госпитализирован с травмами руки и головы. Первое правило - нельзя приближаться к зверю. Любые резкие движения могут напугать медведя и спровоцировать нападение, поэтому место встречи следует покинуть без паники и лишнего шума. Второе правило - ни в коем случае не подходить к медвежатам. Это спровоцирует мать защищать своих детей. И третье правило - не прикармливать диких животных. И тем более - не мусорить, привлекая их аппетит.

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