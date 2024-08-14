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Кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина

Кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина - 14.08.2024, ПРАЙМ

Кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина

Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года, решение принято для поддержания стабильной ситуации в период сезонного... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T11:33+0300

2024-08-14T11:33+0300

2024-08-14T11:33+0300

энергетика

россия

правительство

бензин

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года, решение принято для поддержания стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, сообщил кабмин. Сейчас в России действует эмбарго на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, введенное кабмином на период с 1 марта до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят, его действие возобновилось с 1 августа. "С 1 сентября по 31 декабря 2024 года в России снова будет действовать временное ограничение на экспорт бензина. Постановление об этом подписано. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах", - говорится в сообщении. Уточняется, что эмбарго на экспорт бензина не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Ограничение также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива сейчас не требуется, говорил в конце июля первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин. Кабмин осенью 2023 года уже вводил запрет на экспорт бензина и дизтоплива, власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.

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россия, правительство, бензин