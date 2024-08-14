Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина - 14.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240814/benzin-850875094.html
Кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина
Кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина - 14.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина
Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года, решение принято для поддержания стабильной ситуации в период сезонного... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:33+0300
2024-08-14T11:33+0300
энергетика
россия
правительство
бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/72/842207218_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5d3bbe88a5c5a5e0f859aa3bc58a1a06.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года, решение принято для поддержания стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, сообщил кабмин. Сейчас в России действует эмбарго на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, введенное кабмином на период с 1 марта до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят, его действие возобновилось с 1 августа. "С 1 сентября по 31 декабря 2024 года в России снова будет действовать временное ограничение на экспорт бензина. Постановление об этом подписано. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах", - говорится в сообщении. Уточняется, что эмбарго на экспорт бензина не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Ограничение также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива сейчас не требуется, говорил в конце июля первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин. Кабмин осенью 2023 года уже вводил запрет на экспорт бензина и дизтоплива, власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/72/842207218_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d85273a328e9eea05a33272643d5a417.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, правительство, бензин
Энергетика, РОССИЯ, правительство, Бензин
11:33 14.08.2024
 
Кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина

Кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочная станция
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года, решение принято для поддержания стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, сообщил кабмин.
Сейчас в России действует эмбарго на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, введенное кабмином на период с 1 марта до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят, его действие возобновилось с 1 августа.
"С 1 сентября по 31 декабря 2024 года в России снова будет действовать временное ограничение на экспорт бензина. Постановление об этом подписано. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эмбарго на экспорт бензина не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Ограничение также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.
При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива сейчас не требуется, говорил в конце июля первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
Кабмин осенью 2023 года уже вводил запрет на экспорт бензина и дизтоплива, власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.
 
ЭнергетикаРОССИЯправительствоБензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала