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Росстат зафиксировал подорожание бензина и дизтоплива на АЗС

Росстат зафиксировал подорожание бензина и дизтоплива на АЗС - 14.08.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал подорожание бензина и дизтоплива на АЗС

Средняя розничная цена бензина в России с 5 по 12 августа выросла на 0,31%, или на 18 копеек - до 57,67 рубля за литр; дизельного топлива - на 0,15%, или на 10... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T19:11+0300

2024-08-14T19:11+0300

2024-08-14T19:11+0300

энергетика

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 5 по 12 августа выросла на 0,31%, или на 18 копеек - до 57,67 рубля за литр; дизельного топлива - на 0,15%, или на 10 копеек, до 66,71 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 29 июля по 5 августа, средняя цена бензина выросла на 0,33%, или на 19 копеек, до 57,49 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,12%, или на 8 копеек, до 66,61 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,13% - до 53,07 рублей за литр, Аи-95 - на 0,22%, до 58,17 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 1,15% - до 74,09 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 6 по 12 августа составила 0,05%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 76 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Чечне - на 3,4%. Снижение цен наблюдалось в Магаданской области (-0,6%) и Дагестане (-0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3% и 0,2% соответственно. При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. Правительство РФ ранее в среду продлило временный запрет на экспорт бензина с 1 сентября и до конца года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Сейчас в России действует эмбарго на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, введенное кабмином на период с 1 марта до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось.

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россия, росстат, дизтопливо, азс