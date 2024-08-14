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Россиянам рассказали, когда билеты в Крым подешевеют в 1,6 раза

Россиянам рассказали, когда билеты в Крым подешевеют в 1,6 раза - 14.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, когда билеты в Крым подешевеют в 1,6 раза

Стоимость билетов в плацкарт на маршруте Москва-Симферополь в конце октября снизится в 1,6 раза – до 3473 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T06:20+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость билетов в плацкарт на маршруте Москва-Симферополь в конце октября снизится в 1,6 раза – до 3473 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс". "Гранд Сервис Экспресс" - единственный железнодорожный перевозчик в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года. "Мы стараемся удовлетворить спрос пассажиров, предлагая разные типы вагонов: плацкартные, купе, СВ и люкс. Если говорить о более бюджетном варианте, то стоимость проезда, например, по маршруту Москва–Симферополь в плацкарте летом составляет 5511 рублей. Осенью (с конца октября) стоимость снизится до 3473,4 рублей", – рассказали в компании. Согласно данным сайта "Гранд Сервис Экспресс", стоимость билетов в купе на маршруте Москва-Симферополь в летний период составляет от 8814 рублей. В России перевозки пассажиров в поездах дальнего следования осуществляются в регулируемом и не регулируемом государством сегментах. Перевозки в плацкартных и общих вагонах регулируются государством. С 1 декабря 2023 года индексация тарифов, сборов и платы на перевозки в плацкартных и общих вагонах составила 10,75%. Индексация тарифов происходит ежегодно.

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крым, билеты на поезд, прогноз