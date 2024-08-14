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В "Газпром нефти" спрогнозировали рост выпуска модифицированных битумов
В "Газпром нефти" спрогнозировали рост выпуска модифицированных битумов - 14.08.2024, ПРАЙМ
В "Газпром нефти" спрогнозировали рост выпуска модифицированных битумов
Производство базовых битумных материалов для дорожного строительства в России к 2030 году вырастет на 3-4%, модифицированных - более чем на 50%, такой прогноз... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:03+0300
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2024-08-14T11:03+0300
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ПЕРМЬ, 14 авг - ПРАЙМ. Производство базовых битумных материалов для дорожного строительства в России к 2030 году вырастет на 3-4%, модифицированных - более чем на 50%, такой прогноз озвучил журналистам руководитель битумного бизнеса "Газпром нефти" Дмитрий Орлов. Активное развитие сети автомобильных дорог в России за 15 лет сформировало условия для устойчивого роста производства и потребления битумных материалов, пояснил Орлов. По его словам, в 2010 году общий объем выпуска битумов в России составлял 4,6 миллиона тонн, в последние годы приблизился к 8 миллионам тонн. В секторе модифицированного битума (полимерно-битумных вяжущих) рост еще более интенсивный: в 2010 году производство составляло чуть меньше 30 тысяч тонн, по итогам 2023 года – превысило 1 миллион тонн. "При сохранении динамики дорожного строительства производство базовых битумных материалов к 2030 году вырастет на 3-4%, до 8,5 миллиона тонн; ПБВ – более чем на 50%, до 1,7 миллиона тонн", - сказал Орлов. По его словам, в портфеле "Газпром нефти" больше 300 наименований битумных материалов. Компания создает новые рецептуры битумов и улучшает их характеристики в собственном научно-исследовательском центре в Рязани. В результате компания производит битум с разными свойствами для конкретных условий - с учетом региона, специфики климата, нагрузки на дорожное полотно. Таким образом, отметил Орлов, в итоге повышается надежность дорог. Также "Газпром нефть" имеет собственное предприятие по строительству дорог, с помощью которого компании удается оперативно апробировать и дорабатывать рецептуры битумных материалов и дорожно-строительных технологий. Так, например, была выпущена специализированная гранула на основе битумного вяжущего и вторичной целлюлозы, которая скрепляет компоненты асфальтобетонной смеси и предотвращает образование колеи. "Быстро оценив эффективность, мы предложили это решение рынку, и теперь оно успешно применяется на автомобильных дорогах в республиках Коми и Татарстан, в Новгородской, Рязанской и Ростовской областях", - добавил топ-менеджер. Также "Газпром нефть" работает над расширением продуктовой корзины материалами с использованием переработанного вторичного сырья. Например, в этом году "Газпром нефть" реализовала пилотный проект вовлечения отработанных масел в производство пластификатора - ключевого компонента полимерно-битумных вяжущих.
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россия, битум
В "Газпром нефти" спрогнозировали рост выпуска модифицированных битумов
"Газпром нефть": выпуск модифицированных битумов в РФ вырастет более чем на 50%
ПЕРМЬ, 14 авг - ПРАЙМ. Производство базовых битумных материалов для дорожного строительства в России к 2030 году вырастет на 3-4%, модифицированных - более чем на 50%, такой прогноз озвучил журналистам руководитель битумного бизнеса "Газпром нефти" Дмитрий Орлов.
Активное развитие сети автомобильных дорог в России за 15 лет сформировало условия для устойчивого роста производства и потребления битумных материалов, пояснил Орлов. По его словам, в 2010 году общий объем выпуска битумов в России составлял 4,6 миллиона тонн, в последние годы приблизился к 8 миллионам тонн. В секторе модифицированного битума (полимерно-битумных вяжущих) рост еще более интенсивный: в 2010 году производство составляло чуть меньше 30 тысяч тонн, по итогам 2023 года – превысило 1 миллион тонн.
"При сохранении динамики дорожного строительства производство базовых битумных материалов к 2030 году вырастет на 3-4%, до 8,5 миллиона тонн; ПБВ – более чем на 50%, до 1,7 миллиона тонн", - сказал Орлов.
По его словам, в портфеле "Газпром нефти" больше 300 наименований битумных материалов. Компания создает новые рецептуры битумов и улучшает их характеристики в собственном научно-исследовательском центре в Рязани. В результате компания производит битум с разными свойствами для конкретных условий - с учетом региона, специфики климата, нагрузки на дорожное полотно. Таким образом, отметил Орлов, в итоге повышается надежность дорог.
Также "Газпром нефть" имеет собственное предприятие по строительству дорог, с помощью которого компании удается оперативно апробировать и дорабатывать рецептуры битумных материалов и дорожно-строительных технологий. Так, например, была выпущена специализированная гранула на основе битумного вяжущего и вторичной целлюлозы, которая скрепляет компоненты асфальтобетонной смеси и предотвращает образование колеи. "Быстро оценив эффективность, мы предложили это решение рынку, и теперь оно успешно применяется на автомобильных дорогах в республиках Коми и Татарстан, в Новгородской, Рязанской и Ростовской областях", - добавил топ-менеджер.
Также "Газпром нефть" работает над расширением продуктовой корзины материалами с использованием переработанного вторичного сырья. Например, в этом году "Газпром нефть" реализовала пилотный проект вовлечения отработанных масел в производство пластификатора - ключевого компонента полимерно-битумных вяжущих.