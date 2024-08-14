Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Газпром нефти" спрогнозировали рост выпуска модифицированных битумов - 14.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240814/bitum-850873697.html
В "Газпром нефти" спрогнозировали рост выпуска модифицированных битумов
В "Газпром нефти" спрогнозировали рост выпуска модифицированных битумов - 14.08.2024, ПРАЙМ
В "Газпром нефти" спрогнозировали рост выпуска модифицированных битумов
Производство базовых битумных материалов для дорожного строительства в России к 2030 году вырастет на 3-4%, модифицированных - более чем на 50%, такой прогноз... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:03+0300
2024-08-14T11:03+0300
россия
битум
https://cdnn.1prime.ru/img/77939/71/779397179_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_ca566ec6e4a40181a4c7f9a1b3ab1bb6.jpg
ПЕРМЬ, 14 авг - ПРАЙМ. Производство базовых битумных материалов для дорожного строительства в России к 2030 году вырастет на 3-4%, модифицированных - более чем на 50%, такой прогноз озвучил журналистам руководитель битумного бизнеса "Газпром нефти" Дмитрий Орлов. Активное развитие сети автомобильных дорог в России за 15 лет сформировало условия для устойчивого роста производства и потребления битумных материалов, пояснил Орлов. По его словам, в 2010 году общий объем выпуска битумов в России составлял 4,6 миллиона тонн, в последние годы приблизился к 8 миллионам тонн. В секторе модифицированного битума (полимерно-битумных вяжущих) рост еще более интенсивный: в 2010 году производство составляло чуть меньше 30 тысяч тонн, по итогам 2023 года – превысило 1 миллион тонн. "При сохранении динамики дорожного строительства производство базовых битумных материалов к 2030 году вырастет на 3-4%, до 8,5 миллиона тонн; ПБВ – более чем на 50%, до 1,7 миллиона тонн", - сказал Орлов. По его словам, в портфеле "Газпром нефти" больше 300 наименований битумных материалов. Компания создает новые рецептуры битумов и улучшает их характеристики в собственном научно-исследовательском центре в Рязани. В результате компания производит битум с разными свойствами для конкретных условий - с учетом региона, специфики климата, нагрузки на дорожное полотно. Таким образом, отметил Орлов, в итоге повышается надежность дорог. Также "Газпром нефть" имеет собственное предприятие по строительству дорог, с помощью которого компании удается оперативно апробировать и дорабатывать рецептуры битумных материалов и дорожно-строительных технологий. Так, например, была выпущена специализированная гранула на основе битумного вяжущего и вторичной целлюлозы, которая скрепляет компоненты асфальтобетонной смеси и предотвращает образование колеи. "Быстро оценив эффективность, мы предложили это решение рынку, и теперь оно успешно применяется на автомобильных дорогах в республиках Коми и Татарстан, в Новгородской, Рязанской и Ростовской областях", - добавил топ-менеджер. Также "Газпром нефть" работает над расширением продуктовой корзины материалами с использованием переработанного вторичного сырья. Например, в этом году "Газпром нефть" реализовала пилотный проект вовлечения отработанных масел в производство пластификатора - ключевого компонента полимерно-битумных вяжущих.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77939/71/779397179_42:0:1270:921_1920x0_80_0_0_cfd0988adf30f78fcd910a80b59a68ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, битум
РОССИЯ, битум
11:03 14.08.2024
 
В "Газпром нефти" спрогнозировали рост выпуска модифицированных битумов

"Газпром нефть": выпуск модифицированных битумов в РФ вырастет более чем на 50%

© fotolia.com / bibiДорожные работы.
Дорожные работы. - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© fotolia.com / bibi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕРМЬ, 14 авг - ПРАЙМ. Производство базовых битумных материалов для дорожного строительства в России к 2030 году вырастет на 3-4%, модифицированных - более чем на 50%, такой прогноз озвучил журналистам руководитель битумного бизнеса "Газпром нефти" Дмитрий Орлов.
Активное развитие сети автомобильных дорог в России за 15 лет сформировало условия для устойчивого роста производства и потребления битумных материалов, пояснил Орлов. По его словам, в 2010 году общий объем выпуска битумов в России составлял 4,6 миллиона тонн, в последние годы приблизился к 8 миллионам тонн. В секторе модифицированного битума (полимерно-битумных вяжущих) рост еще более интенсивный: в 2010 году производство составляло чуть меньше 30 тысяч тонн, по итогам 2023 года – превысило 1 миллион тонн.
"При сохранении динамики дорожного строительства производство базовых битумных материалов к 2030 году вырастет на 3-4%, до 8,5 миллиона тонн; ПБВ – более чем на 50%, до 1,7 миллиона тонн", - сказал Орлов.
По его словам, в портфеле "Газпром нефти" больше 300 наименований битумных материалов. Компания создает новые рецептуры битумов и улучшает их характеристики в собственном научно-исследовательском центре в Рязани. В результате компания производит битум с разными свойствами для конкретных условий - с учетом региона, специфики климата, нагрузки на дорожное полотно. Таким образом, отметил Орлов, в итоге повышается надежность дорог.
Также "Газпром нефть" имеет собственное предприятие по строительству дорог, с помощью которого компании удается оперативно апробировать и дорабатывать рецептуры битумных материалов и дорожно-строительных технологий. Так, например, была выпущена специализированная гранула на основе битумного вяжущего и вторичной целлюлозы, которая скрепляет компоненты асфальтобетонной смеси и предотвращает образование колеи. "Быстро оценив эффективность, мы предложили это решение рынку, и теперь оно успешно применяется на автомобильных дорогах в республиках Коми и Татарстан, в Новгородской, Рязанской и Ростовской областях", - добавил топ-менеджер.
Также "Газпром нефть" работает над расширением продуктовой корзины материалами с использованием переработанного вторичного сырья. Например, в этом году "Газпром нефть" реализовала пилотный проект вовлечения отработанных масел в производство пластификатора - ключевого компонента полимерно-битумных вяжущих.
 
РОССИЯбитум
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала