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ВТБ с партнером выявили новые схемы вымогательства у бизнеса - 14.08.2024, ПРАЙМ
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ВТБ с партнером выявили новые схемы вымогательства у бизнеса
ВТБ с партнером выявили новые схемы вымогательства у бизнеса - 14.08.2024, ПРАЙМ
ВТБ с партнером выявили новые схемы вымогательства у бизнеса
ВТБ с партнером выявили три схемы мошенников по вымогательству денег у предпринимателей - связанные с доменными именами, лицензиями на определенные виды... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T13:41+0300
2024-08-14T13:41+0300
мошенничество
россия
втб
бизнес
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ВТБ с партнером выявили три схемы мошенников по вымогательству денег у предпринимателей - связанные с доменными именами, лицензиями на определенные виды деятельности и регистрацией названий компаний, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ и компания по защите интеллектуальных прав "Онлайн Патент" выявили наиболее распространенные схемы мошенничества, по которым у предпринимателей вымогают деньги за использование чужого товарного знака. Эксперты выделяют три схемы: с доменными именами, лицензиями на определенные виды деятельности и регистрацией названий компаний. Цена решения вопроса во "внесудебном порядке" для предпринимателей в среднем составляет 500 тысяч рублей", - сообщила пресс-служба банка. Первый вид патентного мошенничества, когда мошенники работают с вывесками кафе, салонов красоты или магазинов, - схема "местного значения". Они используют данные о компаниях из геосервисов, регистрируют названия компаний как товарные знаки, после чего предъявляют претензии к владельцам проектов. Другая схема мошенничества связана с лицензионной деятельностью компаний. Мошенники работают со списками организаций, обладающих лицензиями на определенную деятельность. На названия компаний из таких списков регистрируются товарные знаки, затем владельцам бизнесов предъявляются претензии. Третья распространенная схема мошенничества затрагивает доменные имена успешных сайтов, которые работают без регистрации товарного знака. По ней мошенники ищут интернет-магазины, которые хорошо продают товары. На их названия они самостоятельно регистрируют товарные знаки, а затем предъявляют претензии к владельцам ресурсов. Здесь стоимость "решения вопроса" зависит от коммерческой успешности интернет-магазина. Чаще всего сумма, которую озвучивают мошенники, начинается от 500 тысяч рублей. "По оценке ВТБ, товарный знак регистрируют только 60% предпринимателей. Половина владельцев среднего и малого бизнеса не знают о рисках, связанных с незаконным использованием чужих товарных знаков, или считают, что проблемы могут возникнуть только у крупных компаний. Этим активно пользуются мошенники", - сказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. Чтобы обезопасить себя от "патентных троллей", он рекомендует бизнесу обязательно регистрировать официальное название компании или продукта. "В этом году мы отмечаем значительный рост интереса предпринимателей к таким вопросам - в первом полугодии число заявок от клиентов СМБ на сервис для бизнеса по регистрации товарного знака выросло в 12 раз к аналогичному периоду 2023 года", - добавил Солонин.
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россия, втб, бизнес
Мошенничество, РОССИЯ, ВТБ, Бизнес
13:41 14.08.2024
 
ВТБ с партнером выявили новые схемы вымогательства у бизнеса

ВТБ с партнером выявили три схемы вымогательства, связанные с товарными знаками

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ВТБ с партнером выявили три схемы мошенников по вымогательству денег у предпринимателей - связанные с доменными именами, лицензиями на определенные виды деятельности и регистрацией названий компаний, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ и компания по защите интеллектуальных прав "Онлайн Патент" выявили наиболее распространенные схемы мошенничества, по которым у предпринимателей вымогают деньги за использование чужого товарного знака. Эксперты выделяют три схемы: с доменными именами, лицензиями на определенные виды деятельности и регистрацией названий компаний. Цена решения вопроса во "внесудебном порядке" для предпринимателей в среднем составляет 500 тысяч рублей", - сообщила пресс-служба банка.
Первый вид патентного мошенничества, когда мошенники работают с вывесками кафе, салонов красоты или магазинов, - схема "местного значения". Они используют данные о компаниях из геосервисов, регистрируют названия компаний как товарные знаки, после чего предъявляют претензии к владельцам проектов.
Другая схема мошенничества связана с лицензионной деятельностью компаний. Мошенники работают со списками организаций, обладающих лицензиями на определенную деятельность. На названия компаний из таких списков регистрируются товарные знаки, затем владельцам бизнесов предъявляются претензии.
Третья распространенная схема мошенничества затрагивает доменные имена успешных сайтов, которые работают без регистрации товарного знака. По ней мошенники ищут интернет-магазины, которые хорошо продают товары. На их названия они самостоятельно регистрируют товарные знаки, а затем предъявляют претензии к владельцам ресурсов. Здесь стоимость "решения вопроса" зависит от коммерческой успешности интернет-магазина. Чаще всего сумма, которую озвучивают мошенники, начинается от 500 тысяч рублей.
"По оценке ВТБ, товарный знак регистрируют только 60% предпринимателей. Половина владельцев среднего и малого бизнеса не знают о рисках, связанных с незаконным использованием чужих товарных знаков, или считают, что проблемы могут возникнуть только у крупных компаний. Этим активно пользуются мошенники", - сказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.
Чтобы обезопасить себя от "патентных троллей", он рекомендует бизнесу обязательно регистрировать официальное название компании или продукта. "В этом году мы отмечаем значительный рост интереса предпринимателей к таким вопросам - в первом полугодии число заявок от клиентов СМБ на сервис для бизнеса по регистрации товарного знака выросло в 12 раз к аналогичному периоду 2023 года", - добавил Солонин.
 
МошенничествоРОССИЯВТББизнес
 
 
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