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Глава Белгородской области оценил влияние режима ЧС на местный бизнес
Глава Белгородской области оценил влияние режима ЧС на местный бизнес - 14.08.2024, ПРАЙМ
Глава Белгородской области оценил влияние режима ЧС на местный бизнес
Введение режима чрезвычайной ситуации в Белгородской области не нанесет вреда развитию бизнеса, заявил глава региона Вячеслав Гладков. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T17:29+0300
2024-08-14T17:29+0300
2024-08-14T17:29+0300
экономика
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СТАРЫЙ ОСКОЛ (Белгородская область), 14 авг – ПРАЙМ. Введение режима чрезвычайной ситуации в Белгородской области не нанесет вреда развитию бизнеса, заявил глава региона Вячеслав Гладков. В ходе посещения Гладковым ПВР в Старом Осколе журналисты задали ему вопрос, зачем в Белгородской области ввели данный режим и не повредит ли он местному бизнесу. "Мне уже задавал старооскольский бизнес вопрос: "Вячеслав Владимирович, а не будет ли при режиме ЧС ограничений, которые нас заставят тяжелее жить и работать, что это повлияет на развитие бизнеса?". Вот наша задача — чтобы это не повлияло. Наша главная цель при введении ЧС 0151 это введение дополнительных мер по обеспечению безопасности и дополнительных мер поддержки тем, кто пострадал", — ответил глава региона. В среду утром Гладков сообщил, что в области ввели режим ЧС регионального уровня. По его словам, обстановка в регионе продолжает оставаться крайне сложной, напряженной: "ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители". Гладков пояснял, что режим ЧС действует с целью дополнительной защиты граждан и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.Сейчас в Белгородской, Курской и Брянской областях с целью обеспечения безопасности жителей действует режим КТО.
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россия, белгородская область, режим чс, бизнес, вячеслав гладков
Экономика, РОССИЯ, Белгородская область, режим ЧС, Бизнес, Вячеслав Гладков
Глава Белгородской области оценил влияние режима ЧС на местный бизнес
Гладков: ведение режима ЧС в Белгородской области не повредит развитию бизнеса
СТАРЫЙ ОСКОЛ (Белгородская область), 14 авг – ПРАЙМ. Введение режима чрезвычайной ситуации в Белгородской области не нанесет вреда развитию бизнеса, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
В ходе посещения Гладковым ПВР в Старом Осколе журналисты задали ему вопрос, зачем в Белгородской области ввели данный режим и не повредит ли он местному бизнесу.
"Мне уже задавал старооскольский бизнес вопрос: "Вячеслав Владимирович, а не будет ли при режиме ЧС ограничений, которые нас заставят тяжелее жить и работать, что это повлияет на развитие бизнеса?". Вот наша задача — чтобы это не повлияло. Наша главная цель при введении ЧС 0151 это введение дополнительных мер по обеспечению безопасности и дополнительных мер поддержки тем, кто пострадал", — ответил глава региона.
В среду утром Гладков сообщил, что в области ввели режим ЧС регионального уровня. По его словам, обстановка в регионе продолжает оставаться крайне сложной, напряженной: "ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители". Гладков пояснял, что режим ЧС действует с целью дополнительной защиты граждан и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.
Сейчас в Белгородской, Курской и Брянской областях с целью обеспечения безопасности жителей действует режим КТО.
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