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Суд продлил срок ареста "королеве марафонов" Блиновской

Суд продлил срок ареста "королеве марафонов" Блиновской - 14.08.2024, ПРАЙМ

Суд продлил срок ареста "королеве марафонов" Блиновской

Савеловский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок ареста Елене Блиновской. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T18:37+0300

2024-08-14T18:37+0300

2024-08-14T18:53+0300

происшествия

россия

арест

елена блиновская

сизо

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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок ареста Елене Блиновской. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде. "Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей", — заявили в суде. Агентству также сообщили в суде, что провели предварительные слушания и назначили дело к рассмотрению по существу на 30 августа.Ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего Блиновская выскажет свое отношение к нему.По информации следствия, "королева марафонов" при помощи своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей. Их них было незаконно легализовано 716 млн рублей. Следствие также считает, что Блиновская произвела неправомерный оборот средств, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере в отношении Алексея Блиновского было выделено в отдельное производство. Его объявили в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не ознакамливается с материалами дела. Сейчас Блиновский находится в зоне специальной военной операции на Украине. Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала она была посажена под домашний арест. Затем в связи с нарушением его условий "королева марафонов" была отправлена в СИЗО.

https://1prime.ru/20240716/arest-850182634.html

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россия, арест, елена блиновская, сизо