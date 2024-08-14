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Суд продлил срок ареста "королеве марафонов" Блиновской - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Суд продлил срок ареста "королеве марафонов" Блиновской
Суд продлил срок ареста "королеве марафонов" Блиновской - 14.08.2024, ПРАЙМ
Суд продлил срок ареста "королеве марафонов" Блиновской
Савеловский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок ареста Елене Блиновской. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T18:37+0300
2024-08-14T18:53+0300
происшествия
россия
арест
елена блиновская
сизо
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок ареста Елене Блиновской. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде. "Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей", — заявили в суде. Агентству также сообщили в суде, что провели предварительные слушания и назначили дело к рассмотрению по существу на 30 августа.Ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего Блиновская выскажет свое отношение к нему.По информации следствия, "королева марафонов" при помощи своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей. Их них было незаконно легализовано 716 млн рублей. Следствие также считает, что Блиновская произвела неправомерный оборот средств, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере в отношении Алексея Блиновского было выделено в отдельное производство. Его объявили в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не ознакамливается с материалами дела. Сейчас Блиновский находится в зоне специальной военной операции на Украине. Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала она была посажена под домашний арест. Затем в связи с нарушением его условий "королева марафонов" была отправлена в СИЗО.
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россия, арест, елена блиновская, сизо
Происшествия, РОССИЯ, арест, Елена Блиновская, СИЗО
18:37 14.08.2024 (обновлено: 18:53 14.08.2024)
 
Суд продлил срок ареста "королеве марафонов" Блиновской

Суд на полгода продлил срок ареста "королеве марафонов" Блиновской

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу блогера Е. Блиновской
Заседание суда по делу блогера Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок ареста Елене Блиновской. Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде.
"Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей", — заявили в суде.
Агентству также сообщили в суде, что провели предварительные слушания и назначили дело к рассмотрению по существу на 30 августа.
Ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего Блиновская выскажет свое отношение к нему.
По информации следствия, "королева марафонов" при помощи своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей. Их них было незаконно легализовано 716 млн рублей. Следствие также считает, что Блиновская произвела неправомерный оборот средств, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере в отношении Алексея Блиновского было выделено в отдельное производство. Его объявили в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не ознакамливается с материалами дела. Сейчас Блиновский находится в зоне специальной военной операции на Украине.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала она была посажена под домашний арест. Затем в связи с нарушением его условий "королева марафонов" была отправлена в СИЗО.
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