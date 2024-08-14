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"Скорее вернусь сюда, чем в Париж". Блогер из Канады восхитился Москвой

"Скорее вернусь сюда, чем в Париж". Блогер из Канады восхитился Москвой - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Скорее вернусь сюда, чем в Париж". Блогер из Канады восхитился Москвой

Столица России гораздо более приятный и удобный город, чем большинство западных мегаполисов, рассказал канадский блогер и автор YouTube-канала KSquared Камьяби. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T17:35+0300

2024-08-14T17:35+0300

2024-08-14T17:35+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Столица России гораздо более приятный и удобный город, чем большинство западных мегаполисов, рассказал канадский блогер и автор YouTube-канала KSquared Камьяби.В своем видео канадец рассказал о пребывании в Москве, а также ответил на насущные вопросы о безопасности, чистоте и транспортной системе столицы. Он подчеркнул, что это его второй визит в Россию, однако в первый раз он приезжал на чемпионат мира по футболу, прошедший в 2018 году в Санкт-Петербурге, а потому не успел полноценно познакомиться с Россией. Теперь же блогер решил окунуться в атмосферу столицы.Так, он рассказал, что Москва - очень безопасный город, в котором он чувствует себя комфортно. Камьяби подчеркнул, что большинство людей знают азы английского языка, поэтому для него не составляет труда ориентироваться в городе и общаться с местными. Он рассказал, что город кажется ему хоть и шумным, но не сумасшедшим. "Скажу честно: сюда я поеду охотнее, чем, скажем, в Париж. Без шуток", - подчеркнул блогер, упомянув схожесть архитектуры и большое количество развлечений для туристов.Он также посоветовал обратить внимание на контраст между тем, что показывают западные СМИ, и тем, что есть на самом деле. На вопрос о том, стоит ли еще раз вернуться в Россию автор канала без раздумий ответил: "Да!".Блогер отметил безупречную систему московского общественного транспорта и чистоту метрополитена. "Просто мировой класс", - восхитился Камьяби. Он подчеркнул, что очень хотел бы, чтобы в его родном городе Торонто метро было столь же удобным и приятным.Полный текст читайте на ИноСМИ

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