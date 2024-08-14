https://1prime.ru/20240814/britaniya-850869213.html

Посол России объяснил смысл призывов Лондона готовиться к войне с Москвой

Посол России объяснил смысл призывов Лондона готовиться к войне с Москвой - 14.08.2024, ПРАЙМ

Посол России объяснил смысл призывов Лондона готовиться к войне с Москвой

Заявлениями о необходимости готовиться к войне с Россией Британия намерена выбить больше финансирования для армии. Таким мнением с агентством РИА Новости... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T08:35+0300

2024-08-14T08:35+0300

2024-08-14T08:35+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Заявлениями о необходимости готовиться к войне с Россией Британия намерена выбить больше финансирования для армии. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился посол России в Лондоне Андрей Келин."Задача (таких заявлений – ред.) тривиальна – выбить побольше средств на вооруженные силы, которые действительно нуждаются в кардинальной модернизации", - отметил дипломат.По словам Келина, британским властям также необходимо разъяснить населению, почему финансирование должно быть направлено на армию, а не на, например, строительство новых больниц.Кроме того, Великобритания использует тему мнимой российской угрозы уже много лет в различных целях, в том числе для оправдания своих политических просчетов. Келин отметил, что английская сторона старается использовать подобную риторику, чтобы подтолкнуть своих международных партнеров, особенно в НАТО, к увеличению расходов на оборону.Дипломат заключил, что Великобритания продолжит играть роль разжигателя конфликта на Украине, независимо от исхода президентских выборов в США. Он подчеркнул, что британские военные признают, что их арсеналы уже пусты, однако их пополнение требует значительных затрат.

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