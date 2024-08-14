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Посол России объяснил смысл призывов Лондона готовиться к войне с Москвой - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Посол России объяснил смысл призывов Лондона готовиться к войне с Москвой
Посол России объяснил смысл призывов Лондона готовиться к войне с Москвой - 14.08.2024, ПРАЙМ
Посол России объяснил смысл призывов Лондона готовиться к войне с Москвой
Заявлениями о необходимости готовиться к войне с Россией Британия намерена выбить больше финансирования для армии. Таким мнением с агентством РИА Новости... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T08:35+0300
2024-08-14T08:35+0300
политика
россия
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Заявлениями о необходимости готовиться к войне с Россией Британия намерена выбить больше финансирования для армии. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился посол России в Лондоне Андрей Келин."Задача (таких заявлений – ред.) тривиальна – выбить побольше средств на вооруженные силы, которые действительно нуждаются в кардинальной модернизации", - отметил дипломат.По словам Келина, британским властям также необходимо разъяснить населению, почему финансирование должно быть направлено на армию, а не на, например, строительство новых больниц.Кроме того, Великобритания использует тему мнимой российской угрозы уже много лет в различных целях, в том числе для оправдания своих политических просчетов. Келин отметил, что английская сторона старается использовать подобную риторику, чтобы подтолкнуть своих международных партнеров, особенно в НАТО, к увеличению расходов на оборону.Дипломат заключил, что Великобритания продолжит играть роль разжигателя конфликта на Украине, независимо от исхода президентских выборов в США. Он подчеркнул, что британские военные признают, что их арсеналы уже пусты, однако их пополнение требует значительных затрат.
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россия, великобритания
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
08:35 14.08.2024
 
Посол России объяснил смысл призывов Лондона готовиться к войне с Москвой

Посол РФ Келин: говоря о войне с РФ, Лондон пытается выбить средства на армию

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Заявлениями о необходимости готовиться к войне с Россией Британия намерена выбить больше финансирования для армии. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Задача (таких заявлений – ред.) тривиальна – выбить побольше средств на вооруженные силы, которые действительно нуждаются в кардинальной модернизации", - отметил дипломат.
По словам Келина, британским властям также необходимо разъяснить населению, почему финансирование должно быть направлено на армию, а не на, например, строительство новых больниц.
Кроме того, Великобритания использует тему мнимой российской угрозы уже много лет в различных целях, в том числе для оправдания своих политических просчетов. Келин отметил, что английская сторона старается использовать подобную риторику, чтобы подтолкнуть своих международных партнеров, особенно в НАТО, к увеличению расходов на оборону.
Дипломат заключил, что Великобритания продолжит играть роль разжигателя конфликта на Украине, независимо от исхода президентских выборов в США. Он подчеркнул, что британские военные признают, что их арсеналы уже пусты, однако их пополнение требует значительных затрат.
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